Jankovič po prehre s Levicami: Tím nemá ducha, chýba nám líder

Sobotné 11. kolo SBL nebolo pre Lučenec víťazné.

8. nov 2020 o 10:01 Jozef Mikuš

LUČENEC V sobotu (7. 11.) sa lučenecký tím vrátil na domácu pôdu, na ktorej privítal mužstvo Levíc. Mužstvá pod novohradskými košmi bojovali o druhé miesto v tabuľke.

Väčšiu chuť a energiu od začiatku ukázali hostia. Patrioti boli úspešnejší v obrane aj útoku, čo sa odrazilo aj na výsledkoch prvých dvoch štvrtín. Lučenec po prestávke zabral, ale nestačilo to.

Levice hrali naďalej aktívne, domácim chýbala šťava. Z víťazstva sa napokon radoval hosťujúci celok, ktorý zosadil BKM z druhej priečky tabuľky SBL.

Lučenec sa v 12. kole vyberie do Spišskej Novej Vsi (11. 11.). V 13. kole má BKM prestávku.

SBL - 11. KOLO

BKM Lučenec - Patrioti Levice 62:80 (18:27, 8:17, 21:17, 15:19)

TH: 15/8 - 19/17, Fauly: 23 - 21, Trojky: 6 - 7, Rozhodovali: Šarišský, Doušek, Izák

Lučenec: Rób. Rožánek 16, Murray-Boyles 14, Hawkins 13, Anikienko a Brown po 5 (Zorvan 5, Holloway jr. 4, Jackuliak a Siládi 0)

Patrioti: Krajčovič 25, Abrhám 19, Bachan 10, Bojanovský a Wade-Chatman po 2 (Juríček 15, Černokojev 4, Volárik 3, Danielič 0)

Peter Jankovič, tréner Lučenca: "V prvom rade gratulujem Leviciam k predvedenej hre. Ukázalo sa to, čo sa pred zápasom hovorilo, že sú vo veľmi dobrej fazóne. Myslím si, že od začiatku zápasu ukázali, prečo sú tam, kde sú. Mrzí ma, že sme to nezvládli. Beriem zápas na seba. Možno som nedokázal pripraviť tím tak, ako som mal. Je teraz viac-menej na mne, aby som našiel príčiny našej zlej hry. Urobíme všetko preto, aby sme to nejako prelomili. Pevne verím, že spoločnými silami to vo vnútri tímu zvládneme, odrazíme sa a pôjdeme ďalej."

Dominique Hawkins, hráč Lučenca: "Bol to ťažký zápas. Levice majú excelentný tím a v tomto stretnutí boli lepší. V Lučenci sa mi páči, cítim sa tu dobre. S chalanmi si rozumiem a ľudia sú priateľskí. Hrať pred prázdnym publikom je zvláštne, ale my ako tím si musíme nájsť iný zdroj energie."

Michal Madzin, tréner Levíc: „Som veľmi spokojný a šťastný za náš výkon v obrane a za to, čo sme dali do hry. Kontrolovali sme doskok, kontrolovali sme stav zápasu. Mojim chlapcom môžem k výkonu a víťazstvu len zagratulovať. Verím, že toto víťazstvo nás posilní do ďalších náročných bojov.“

Šimon Krajčovič, hráč Levíc: „S víťazstvom som spokojný, to je jediné, na čom mi záleží. A kto dá body, to mi je jedno. Začali sme hrať od úvodu zápasu veľmi koncentrovane, sústredili sme sa na každý útok, ako aj na obranu, ktorá bola dôležitá. Vytvorili sme si náskok a vedeli sme, že to nebude jednoduché si ho udržať, ale zostali sme sústredení. Vedenie sme si do konca zápasu postrážili.“ (zdroj: basketliga.sk)

Peter Jankovič: Tím nemá ducha, chýba nám líder V zápase mi na strane Lučenca chýbala energia. Videli ste to rovnako? Tam chýba všetko, nie je to len o energii. Tento tím, bohužiaľ, nemá ducha. Nemáme lídra, ktorý by to v šatni a na ihrisku vedel vyhecovať. Nebudem ale všetko zvaľovať na chlapcov. Som za to zodpovedný a to, ako momentálne pôsobíme, je moja robota. Budeme to musieť nejako zmeniť, rozmýšľať nad tým a hľadať riešenia. Treba uznať kvality Levíc, ktoré ukázali, prečo sú v takej hernej pohode. Myslím, že Šimon Krajčovič je momentálne najlepším hráčom slovenskej ligy. Leviciam k víťazstvu gratulujem. Úvod sezóny nebol zlý, tak kde a kedy nastal zlom? Niečo sa stalo, áno. Tým, že sme dobre začali ligu, akoby sme niekde uleteli a ešte sme sa nedokázali vrátiť späť. Veľa sme sa rozprávali, pozerali videá, ale stále sme nenašli to správne riešenie. Nie je problém v tímovej chémii, ale vôbec nepôsobíme ako tím. Nemôže časť neúspechu spôsobiť aj to, že sa hrá pred prázdnymi sedačkami? Každý tím má rovnaké podmienky. Keď sa na to vedia nastaviť Levice, tak sa musíme aj my. Určite na tom niečo bude a energia z hľadiska chýba, ale aj keby bolo na zápase tisíc ľudí, nevyhrali by sme.“ Jozef Mikuš

Ostatné výsledky 11. kola: Iskra Svit - Spišskí Rytieri 66:84 (13:19, 27:28, 9:27, 17:10).