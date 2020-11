Zákaz vychádzania by mal platiť po novom iba v noci

Odkedy bude platiť táto zmena ešte nie je jasné.

10. nov 2020 o 15:42 TASR

BRATISLAVA. Zákaz vychádzania by mal platiť po novom od 23.00 h do 5.00 h s výnimkami dochádzania do práce, k lekárovi či na zabezpečenie základných životných potrieb. Vyhlásil to premiér Igor Matovič (OĽANO) pred utorkovým rokovaním so zástupcami cirkví, škôl, športových klubov, podnikateľov v gastronómii či prevádzkovateľov kín a divadiel. Dodal, že sa na tom zhodol ústredný krízový štáb. Zatiaľ však nepovedal, od ktorého dátumu by mal zákaz platiť.

Vláda by mala o pravidlách zákazu vychádzania rozhodnúť na stredajšom (11. 11.) rokovaní. Aktuálne platí zákaz vychádzania do 14. novembra. V tento deň by sa mal skončiť aj núdzový stav. Ústredný krízový štáb v pondelok (9. 11.) odporučil vláde predĺžiť núdzový stav na Slovensku o ďalších 90 dní. Od pondelka (16. 11.) by sa už nemuselo podľa Matoviča vyžadovať nosenie certifikátu o vykonanom teste na ochorenie COVID-19.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Predpokladám, že certifikáty sa budú vyžadovať iba do konca tohto týždňa, to znamená do nedele (15. 11.) do večera, lebo ďalšie plošné testovanie neprebieha," povedal novinárom.