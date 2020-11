Banskobystrický kraj je spomedzi krajov najlepším verejným obstarávateľom

O prvú priečku sa BBSK delí so Žilinským samosprávnym krajom.

12. nov 2020 o 15:53 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) je spomedzi vyšších územných celkov najlepším verejným obstarávateľom. Ako BBSK informuje na sociálnej sieti, vyplýva to z analýzy, ktorú pripravila Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s českými expertmi. O prvú priečku sa BBSK delí so Žilinským samosprávnym krajom.



Hodnotitelia ocenili najmä jednoduchosť a efektívnosť verejného obstarávania na župe. "Banskobystrický kraj vo veľkej miere využíva cenové aukcie, rozhoduje rýchlo a nemení podmienky súťaže," uvádzajú hodnotitelia.



"Po nástupe do úradu sme zodpovedne pristúpili k téme verejných obstarávaní. Župy majú veľkú zodpovednosť nielen za jednotlivé kompetencie, ale predovšetkým za finančné zdroje, ktoré patria občanom. A preto majú občania právo mať prehľad o tom, kto s ich peniazmi pracuje, ako s nimi pracuje a či sú využívané s tými najlepšími úmyslami," povedal predseda BBSK Ján Lunter. "Hodnotenie Nadácie Zastavme korupciu si mimoriadne vážime. Od nástupu na úrad kreujeme moderné a funkčné nákupné oddelenie a aj takéto ocenenia chápeme ako dôkaz o správnosti našej filozofie," doplnil vedúci oddelenia verejného obstarávania na BBSK Martin Daniš.



Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s výskumníkmi z českého think-tanku EconLab hodnotili 17-tisíc nákupov v hodnote spolu za 1,1 miliardy eur. Posudzovali najmä, či samosprávy o zákazky súťažia, či tendre nerušia, ako často sa opakujú rovnaké firmy a či pri verejnom obstarávaní neporušujú zákon.