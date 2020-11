Jeho potulky videlo už vyše 1,6 milióna divákov, teraz objavuje remeslá

Herec Lukáš Pelč vymyslel projekt, ktorý zabaví, ale aj pomáha.

13. nov 2020 o 14:57 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Počas uplynulého leta herec Lukáš Pelč, rodák z Lučenca precestoval región Novohrad, Podpoľanie a tiež navštívil aj najpopulárnejšie turistické atrakcie v banskobystrickom kraji. Z jeho putovania vzniklo 27 videí a ktoré majú spolu na sociálnej sieti už cez 1 milión 650-tisíc videní. Na jeseň prichádza s ďalšou sériou v ktorej sa zameral na remeselníkov a držiteľov regionálnej značky Novohrad. Najskôr však zaspomínal na rozbeh projektu, ktorý vznikol ako reakcia na aktuálnu pandemickú situáciu.

„Na začiatku keď som natočil prvé video o haličskom zámku a malo sledovanosť 25 - tisíc pozretí som nečakal, že tento „nápad z nudy“, keď sme boli všetci doma ľudia príjmu a radi sa pozrú na naše tipy kam cestovať a čo zažiť v našom regióne," uviedol Pelč a dodal, že má nesmiernu radosť z tohto poznávacieho projektu.

Kalamáre vymenil za langoš

Vďaka nemu prežil najkrajšie leto v jeho doterajšom živote, lebo si vyskúšal doteraz nezažité akým bol zoskok padákom, jazda na vodnom surfe, cyklistický výstup na Kráľovu hoľu, splav Ipľa a Hrona.

„A ešte mnoho ďalších zážitkov a to všetko tu u nás doma v našom krásnom kraji. Proste nepotreboval som Chorvátsko, (ktoré mimo iného milujem) a more a lignje na žaru (grilované kalamáre - pozn. red.) som vymenil za zážitky a langoš. A poviem Vám bolo to úžasné," vyznal sa spokojný protagonista. Putovanie po Novohrade bolo začiatkom jeho spolupráce s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie a aj projekt Spoznaj REMESLÁ vyrábajú tiež spolu.

„Leto sme vyhodnotili ako úspešný projekt a rozhodli sme sa pokračovať vo formáte videí, ale zamerať sa na ľudí, ktorý svojou prácou – remeslom reprezentujú náš región. Dokopy plánujeme zmapovať cca 10 remesiel a zatiaľ ostávam v mojom „domovskom“ regióne – milovanom Novohrade," prezradil Pelč.

Prijali podľa jeho slov prijali oslovení ľudia veľmi dobre, lebo od februára sú doma, keďže sa nekonajú žiadne jarmoky ani ostatné lokálne podujatia. Čo pre nich znamená, že nemajú žiaden príjem, keďže podpora od štátu pre remeselníkov bola buď žiadna, alebo mizivá. Chápu, že predaj sa dá robiť aj cez internet a tento projekt im priniesol šancu, ako sa predstaviť pred širokou verejnosťou.

„Odozva je obrovská. Nečakal som, že ľudia príjmu tak empaticky túto skupinu výrobcov. Ja po novom prezentujem ich príbeh. Ako sa k remeslu dostali, ako vyrábajú svoje produkty a že ich výrobok naozaj nevie robiť hocikto. Cez týždeň ich prezentujem cez fotky, ktoré sú z natáčania a píšem podrobnejšie ich príbeh aby som následne v nedeľu pustil video kde sú dvaja či traja remeselníci," povedal podrobnosti o projekte herec.

Sladký príbeh s horkou kapitolou

Napríklad len samotnú prezentáciu Ľubice Mitterovej zo Želoviec, ktorá vyrába medovníky si prečítalo cez 45-tisíc ľudí. „Po zverejnení tohto príbehu mi volala pani Ľubica a ďakovala nám lebo ráno jej v maily pristáli desiatky objednávok, dokonca ide piecť medovníčky do Madridu, pre Slovákov ktorý čítali jej príbeh."

O Ľubici Mitterovej, ktorej sa vďaka novo získanej zručnosti zmenil dovtedajší život sme písali pred rokom. Vtedy sa vyučená krajčírka neváhala priznať, že túto prácu miluje tak ako žiadnu predtým. Aktuálna situácia ju tak ako mnohých vystavila ťažkej skúške:

„Takýto rok som určite nečakala. Musela som hľadať náhradné riešenie ako sa uživiť. Aby som to prežila a mala čo jesť tak som si nasadila plnú záhradu zeleniny a chovám hydinu. Vyrábam džemy, sirupy a lekváre. Zaváram a spracuvávam všetku úrodu zo záhrady. Prežila som nejak celý rok a nepoddala som sa tejto kríze." Chýbala jej však práca s medovníkmi. Našťastie sa k nej mohla vrátiť aj vďaka zdieľaniu jej príbehu, ale aj faktu, že pečie veľa druhov vianočných medovníkov.

„Teraz sa to nakoniec nejako rozbehlo, ale verím, že budúci rok bude lepší a jarmoky sa rozbehnú znova. Budem sa hlavne tešiť, keď znovu budem na rôznych akciách predávať svoje výrobky, stretnem ľudí a mojich kolegov remeselníkov," zakončila.

Samotný Lukáš Pelč vníma, že aj odvetvie v ktorom pracuje sa nachádza vo veľkej kríze. Tento rok hral zatiaľ iba v piatich divadelných predstaveniach. pred pandémiou hrával 5až 10 predstavení mesačne a boli mesiace, keď ich bolo aj viac.

„Na jar som neraz počul vetu „táto korona zmení všetko,...“ a to sa deje. Umelecká obec zastala a sám neviem ako sa to rozhýbe. Pevne však verím, že aj kultúra v takom malom národe ako sme mi prežije a časom sa postaví na nohy, ale samozrejme bez podpory spoločnosti to nepôjde," vyznal sa a dúfa, že si ľudia po odznení tejto pandémie radi pozrú slovenský film, pôjdu na folklórne slávnosti, kúpia si slovenskú knihu či si pusta hudbu slovenských interpretov.

„Preto si myslím, že ak niečo ideme niekomu podarovať na Vianoce, vyberajme tak aby to bolo Slovenské. Možno aj toto je cesta, ako to spoločne prežiť. Ďakujem Vám a úprimne sa teším keď sa znovu vidíme pri nejakom kultúrnom podujatí," zakončil.