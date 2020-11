Športové NAJ Miloša Kelemena: So Zvolenom chce vyhrať titul

Mladý hokejista z Novohradu bol hosťom v našej rubrike.

14. nov 2020 o 12:10 Jozef Mikuš

LUČENEC. Vyrastal na lučeneckom ľade. Jeho talent si rýchlo všimli aj v slovenskej reprezentácii, kde si obliekal dresy mládežníckych výberov.

Miloš Kelemen Vek: 21 Prezývka: Kelo Hral za: HC Lučenec, HKM Zvolen, Slovan Bratislava, mládežnícky reprezentant Slovenska Dosiahnuté úspechy: 3. miesto s HKM Zvolen, účasť na dvoch majstrovstvách sveta do 20 rokov V súčasnosti: hráč A mužstva HKM Zvolen

Z Novohradu sa posunul do Zvolena, kde získal dôveru hlavného trénera a ako 17-ročný korčuľoval v spoločnosti extraligových hráčov v A mužstve.

Pochváliť sa môže aj dvojnásobnou účasťou na majstrovstvách sveta či krátkym angažmánom v KHL. Jeho najväčším vzorom je otec a nepohrdne paradajkovou polievkou.

Hosťom v rubrike Športové NAJ bol hokejový útočník Miloš Kelemen.

Aký bol váš najnepríjemnejší športový zážitok?

Asi dva roky dozadu som mal veľkú šancu začať hrať v Slovane v KHL. Išiel som na reprezentačnú akciu, kde som sa zranil v prvom striedaní prvého zápasu sezóny. Musel som ísť na operáciu a trvalo mi štyri a pol mesiaca, kým som sa dal naspäť dokopy.

Čo považujete za svoj najväčší športový úspech?

Ešte som toho veľa nestihol, ale tímovo to bolo tretie miesto so Zvolenom a individuálnym úspechom bola dvojnásobná účasť na majstrovstvách sveta do 20 rokov.

Akému inému športu by ste sa venovali, ak by ste si nemohli vybrať hokej, a prečo?

Asi by som hral futbal v obrane alebo basketbal. Hrával som to, keď som bol mladší a baví ma tieto športy aj sledovať.

Aký je váš nesplnený športový sen?

Tie sa dopredu nehovoria, ale tento rok by som chcel vyhrať so Zvolenom titul.

Na ktorý moment svojej športovej kariéry ste najviac hrdý?

Keď som sa ako 17-ročný dostal do áčka Zvolena. Veľmi ma potešilo, že mi tréner dal šancu.

Aký bol najväčší športový trapas vašej kariéry?

Žiadny konkrétny som zatiaľ nezažil.

Kto je alebo kedysi bol vaším športovým vzorom?

Mojím vzorom bol a stále je otec, ktorý hrával hokej. Vždy sleduje každý môj zápas, radí mi, čo mám robiť a, samozrejme, pridá aj kritiku. Ale to k tomu patrí.

Ak by ste mali takú moc, ktorý šport by ste zrušili a prečo? Prípadne ktorý šport nemáte rád?

Nezrušil by som žiadny. Ľudia a hlavne deti sa musia hýbať. Je jedno, aký šport robia. Pri každom jednom musíte makať, aby ste boli dobrý.

Aký bol váš najkrajší alebo najlepší športový moment na ľade?

Keď som dal v semifinále play-off víťazný gól Trenčínu.

Koho považujete za svojho najväčšieho športového rivala?

Ak ide o nejakú konkrétnu osobu, tak takú nemám. Spomedzi tímov je to Banská Bystrica.

Kto je vaším najväčším športovým priateľom?

Určite Peter Hraško, Radovan Puliš, Branislav Kubka a ostatní. Tento rok sme dobrá partia, ale s týmito chalanmi trávim čas aj mimo kabíny.

Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo a nápoj?

Paradajková polievka, pomodoro cestoviny a z nezdravších je to salámová pizza. Nepijem nič okrem čistej vody alebo vody s citrónom, no keď je čas a môžem, dám si pivo.

Aký je váš najobľúbenejší film alebo seriál?

Seriály Peaky Blinders a Money Heist a film Harry Potter. Na ňom som vyrastal.

Aká je vaša obľúbená kapela, spevák alebo hudobný žáner?

Počúvam všetky žánre, ale najviac asi rap a pop. Spomedzi interpretov to sú Ego a Drake.

Aká je vaša najobľúbenejšia kniha?

Veľa kníh som neprečítal. (smiech)

Ktorú činnosť robíte najradšej a prečo?

Okrem trénovania si rád dobre pospím. Keď je pekne, tak si vyjdem na prechádzku alebo zájdem na kávu.

Kto je váš najobľúbenejší slovenský a aj zahraničný športovec/športovkyňa?

Z domácich Peter Sagan a zo zahraničných Alexander Ovečkin.