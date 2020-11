Nákladiak celé dni blokuje jazdný pruh, primátor sa rozhodol konať

15. nov 2020 o 11:11 (mb)

HNÚŠŤA. „Na drzého kamionistu sme zatiaľ prikrátki, ale môžeme mu aspoň urobiť hanbu. Ak ho poznáte, pošlite mim jeho meno, zverejním ho. Lebo toto je už na facku,“ píše vo svojom nedeľňajšom (15. 11.) facebookovom statuse primátor Hnúšte Roman Lebeda. Hnevá ho totiž nezodpovedný vodič nákladiaka, ktorý svojim parkovaním obťažuje ostatných účastníkov cestnej premávky. Pred pár dňami dokonca stál pred križovatkou takmer týždeň.

(zdroj: FB/Roman Lebeda)

„V posledných dňoch nám na námestí začal parkovať kamión. Minule si postál pred križovatkou skoro týždeň. Bohužiaľ, napriek tomu, že blokuje jazdný pruh, podľa polície aj mestskej polície sú na neho prikrátki“ informuje primátor s tým, že vodič natesno dodržiava aj minimálnu vzdialenosť od priechodu pre chodcov.

„Už sme volali do firmy, ktorej kamión patrí, požiadali sme ich, aby parkoval na vyhradených miestach. Očividne nezabralo,“ dodal Lebeda.

Pripomenul, že už uvažovali aj na osadením značiek zakazujúcich státie.

„Ale to by sme obmedzili taxikárov a našich občanov, ktorí len na chvíľu odbehnú napríklad do obchodu,“ ozrejmil prvý muž Hnúšte a pokračuje: „Tak musíme zmeniť nariadenie mesta po súhlase Slovenskej správy ciest. Je to proces na 2-3 mesiace. Kvôli jednému arogantnému vodičovi. Ale už sa teším, ako potom zavoláme mega odťahovku a na jeho náklady ho odtiahneme za mesto. A to si píšte, že to spravím," zakončil primátor.