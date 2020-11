Brány hradu sa ešte otvoria

Vo Fiľakove sa rozhodli ešte predĺžiť turistickú sezónu.

15. nov 2020 o 18:04 (rv)

FIĽAKOVO. Turistická sezóna na Fiľakovskom hrade začala v tomto roku až v júli. Stalo sa tak kvôli tomu, že na ňom prebiehali práce, ktoré znemožňovali vstup návštevníkov na hrad. Budovala sa totiž nová prístupová cesta. Nebola však jedinou novinkou, ktorá vítala návštevníkov v tomto roku.

Najvýznamnejšími zmenami boli obnova vínneho domčeka pod niekdajším dolným nádvorím a tiež zastrešenie malej bašty a výmena krytiny na dominante hradu – Bebekovej bašte. Aj kvôli aktuálnej pandemickej situácii sa rozhodli turistickú sezónu predĺžiť. Hrad bol totiž kvôli platným opatreniam zatvorený do 15. novembra. V tomto termíne sa zvykne turistická sezóna končiť. No aj pre spomínaný neskorší začiatok ju predĺžili.

„Brány otvárame 16. novembra a do konca mesiaca čakáme návštevníkov od pondelka do nedele medzi 8:00 a 16:00 hod. Sprístupnená bude Bebekova bašta so stálou expozíciou aj vínny domček, ktorý je zameraný na ukážku niekdajších remesiel, a taktiež niekdajší protiletecký kryt, vytesaný do hradného vrchu,“ povedala Valéria Budaiová z Hradného múzea vo Fiľakove.

