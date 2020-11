Rodinu z Dúbravy čakajú smutné sviatky, ničivý požiar ju vyhnal z domu

Nešťastie Mačudovcov zomklo Dolnostrehovčanov, ktorým osud nešťastnej rodiny nie je ľahostajný.

18. nov 2020 o 18:41 Marcela Ballová

DÚBRAVA. Na druhú novembrovú sobotu budú mať trpké spomienky. Starší dom, ktorý si pred pár rokmi svojpomocne zrekonštruovali, sa ocitol v plameňoch. Mačudovcov z Dúbravy, miestnej časti Dolnej Strehovej, čakajú smutné sviatky.

Nešťastná udalosť však zomkla okolo tamojšieho starostu Ľuboslava Dobrockého dobrodincov, ktorých osud rodiny Stanislava Mačudu nenechal ľahostajnými.

„Zaslúžia si to. Je to skromná rodina, ochotná kedykoľvek pomôcť. Stanko je pracovitý, robí údržbára v neďalekom wellness centre. Navyše, ľudia by nemali byť k sebe nevšímaví. Naopak, mali by si pomáhať,“ vyjadril sa prvý muž Dolnej Strehovej s tým, že keď videl škody, ktoré oheň napáchal, nebolo mu všetko jedno.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Keď to človek vidí, tak mu veruže stiahne hrdlo a musí potláčať slzy,“ podotkol Dobrocký, ktorý sa rozhodol konať.

Prostredníctvom sociálnej siete vyzval dobrých ľudí, aby rodine, ktorá sa po požiari ocitla v nezávideniahodnej situácii, pomohli.

„Oheň im úplne zničil veľkú časť domu, ktorý je aktuálne neobývateľný. Ďalšia časť domu je poznačená vodou. Teší ma však zistenie, že takáto nešťastná udalosť dokáže ľudí zomknúť. Aj v našej dedine takých máme a chcú rodine nezištne pomôcť. V rámci svojich možností sa rodine snaží pomôcť aj obec. Verím, že sa k nim pridajú ďalší a pomôžu jej prežiť toto náročné obdobie a zároveň aj pri oprave rodinného domu, do ktorého sa nasťahovali zhruba pred piatimi rokmi,“ zakončil starosta.

Na záver dodal, že príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Je predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.