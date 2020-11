Málincu to na jeseň padalo, prezimuje na prvom mieste piatej ligy

Rozhovor s trénerom Petrom Turicom.

19. nov 2020 o 11:08 Jozef Mikuš

MÁLINEC. Nechali za sebou všetkých trinásť súperov. A mužstvu Málinca sa v nedohratej jesennej časti D skupiny V. ligy darilo.

Zverenci trénera Petra Turica doteraz odohrali desať zápasov, z ktorých osem vyhrali, v jednom remizovali a prehrali iba raz.

Málinskú futbalovú jeseň zdobia výkony aj viaceré vysoké víťazstvá. Hráči mali presnú mušku a gólový hlad, vďaka čomu sa s 37 presnými zásahmi vyšplhali na prvé miesto v počte strelených gólov.

Pozitívom je aj iba trinásť inkasovaných gólov, ktoré Málinec v D skupine radia na tretie miesto.

O vydarenej jeseni, dôvodoch dobrých štatistík, ale aj o slabinách v tíme a situácii v kabíne sa týždenník MY Novohradské noviny porozprával s trénerom A mužstva TJ Jednota Málinec Petrom Turicom.

Aj toto sa dočítate • Ako do kabíny zapadli nové posily? • Zabolela trénera prehra s Revúcou? • Komu patria zásluhy za 37 strelených gólov? • Udržia káder pokope? • Prečo bol zápas s Balogom nad Ipľom nešťastný?

Jesenná časť ligy sa ešte nedohrala a hodnotiť umiestnenie je preto predčasné, ale aj tak – čo hovoríte na prvé miesto a bilanciu 8-1-1?

Ako hovoríte, je to ešte predčasné, ale vzhľadom na priebežné umiestnenie sme zatiaľ spokojní. Plánované umiestnenie do prvej trojky sme pretavili do prvého miesta. Hra aj výsledky boli vo väčšine zápasov v poriadku, takže máme na čom stavať.

Na druhej strane to prináša aj zodpovednosť, aby sme v tomto trende pokračovali aj v druhej časti sezóny, aby sme nesklamali našich fanúšikov a podporovateľov.

Čo stálo za priaznivými výkonmi a dobrou bilanciou?

Tých pozitívnych faktorov bolo viacero, ale najdôležitejšie je, že všetky do seba zapadli. Atmosféra v kabíne bola napriek očakávaniam uvoľnená. Nové posily zapadli nielen kvalitou, ale aj ľudsky, tréningová účasť aj disciplína boli na vysokej úrovni.

A keď sa v zápasoch vyskytli slabšie výkony, vždy sa našiel niekto, kto to potiahol alebo podržal. Samozrejme, v niektorých zápasoch nám pomohla aj šťastena, ale, ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným a my sme boli.

Mnoho mužstiev ste deklasovali. Vysoko ste vyhrali nad Jesenským (9:1), Mýtnou (8:2), Hnúšťou, Vinicou či Buzitkou (všetky 4:1), no Revúca vám to nedarovala. Zabolela prehra 1:4 od Revúčanov?