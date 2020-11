Športové NAJ: Najväčší úspech? Taký ešte len príde, tvrdí basketbalista Jackuliak

Kapitán BKM Lučenec bol hosťom v našej rubrike.

20. nov 2020 o 8:25 Jozef Mikuš

LUČENEC. Je kapitánom lučeneckých basketbalistov a svoj profesionálny športový život zasvätil práve tímu z centra Novohradu.

Ako silný športový lokálpatriot reprezentuje Lučenec, s ktorým dvakrát vyhral prvú ligu mužov a bol blízko k triumfu v Slovenskom pohári.

Má rád pizzu, dobrý horor, obdivuje LeBrona Jamesa a tvrdí, že najväčší športový úspech ho ešte len čaká.

Hosťom v rubrike Športové NAJ bol basketbalista Simeon Jackuliak.

Aký bol váš najnepríjemnejší športový zážitok?

Najnepríjemnejším zážitkom v športe je prehra. Ak by som mal vybrať jednu, tak to bola minuloročná prehra vo finále Slovenského pohára.

Simeon Jackuliak Vek: 28 Prezývky: Simi/Sime Hral za: juniorka v Banskej Bystrici a Handlovej, profesionálne v Lučenci Dosiahnuté úspechy: dvojnásobný víťaz 1. ligy mužov, 2. miesto v Slovenskom pohári, člen basketbalovej reprezentácie mužov Slovenska V súčasnosti: hráč BKM Lučenec, ktorý účinkuje v SBL

Čo považujete za svoj najväčší športový úspech?

Verím, že ten najväčší úspech ešte len príde.

Akému inému športu by ste sa venovali, ak by ste si nemohli vybrať basketbal, a prečo?

Asi by som si vybral futbal. Hrával som ho ako malý chlapec a veľmi ma baví sledovať ho aj v súčasnosti.

Aký je váš nesplnený športový sen?

Je ním výhra titulu v basketbalovej extralige.

Na ktorý moment svojej športovej kariéry ste najviac hrdý?

Na to konkrétne neviem odpovedať. Zatiaľ nemám byť na čo hrdý. Potrebujem sa stále zdokonaľovať a postupne možno dosiahnem to, čo chcem. Až potom možno budem môcť byť na niečo hrdý.

Aký bol najväčší športový trapas vašej kariéry?

Myslím, že taký zatiaľ nebol. (smiech)

Kto je alebo kedysi bol vaším športovým vzorom?

Mám rád LeBrona Jamesa, či už ako športovca, ale aj ako človeka za to, čo robí pre spoločnosť mimo basketbalu.

Ak by ste mali takú moc, ktorý šport by ste zrušili, a prečo? Prípadne ktorý šport nemáte rád?

Nezrušil by som žiadny, pretože ani jedno odvetvie nie je zbytočné a mám rád takmer všetky druhy športu. Ak by som mal takú moc, radšej by som zrušil iné veci.

Aký bol váš najkrajší alebo najlepší športový moment na palubovke?

Toto naozaj netuším.

Koho považujete za svojho najväčšieho športového rivala?

Asi nikoho. Mám len súperov, ale vyslovene rivalom nie je nikto.

Kto je vaším najväčším športovým priateľom?

Oranžová lopta. (smiech)

Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo a nápoj?

Mám rád pizzu a akýkoľvek stopercentný džús.

Aký je váš najobľúbenejší film alebo seriál?

Seriál Narcos a film nemám. Mojím obľúbeným žánrom je však horor.

Aká je vaša obľúbená kapela, spevák alebo hudobný žáner?

Nemám žiadny konkrétny žáner. Vypočujem si všeličo, ale nemám rád rádiové hity. To je katastrofa.

Aká je vaša najobľúbenejšia kniha?

Nečítam knihy.

Ktorú činnosť robíte najradšej a prečo?

Najradšej s priateľmi popíjam kávu. Beriem to ako relax. Skoro po každom rannom tréningu si s chalanmi vyjdeme a pokecáme pri káve.

Kto je váš najobľúbenejší slovenský a aj zahraničný športovec/športovkyňa?

Slovenského obľúbenca nemám a zahraničným je LeBron James.