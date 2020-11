Obec Tomášovce sa sporila s rezortom obrany, dôvodom bol počet pozitívnych počas testovania

V dedine tvrdia, že pozitívnych nemali. Ministerstvo obrany hovorí o šiestich infikovaných.

22. nov 2020 o 17:38 TASR



TOMÁŠOVCE. Ministerstvo obrany (MO) SR a samospráva obce Tomášovce v okrese Rimavská Sobota sa sporia o počet pozitívne testovaných ľudí počas prvého kola celoplošného testovania na COVID-19.

Rezort tvrdí, že ich bolo šesť, samospráva to však odmieta a uvádza, že nemali ani jedného.

"Otestovali sme 272 ľudí, nemali sme medzi nimi žiadneho pozitívneho. Uznal to prítomný vojak aj policajt, že všetci boli negatívni. Odkiaľ teda ministerstvo berie, že sme mali šiestich pozitívnych?," opýtal sa starosta Vojtech Gyurán.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako v reakcii pre TASR uviedlo MO SR, podľa údajov Ozbrojených síl (OS) SR bolo v Tomášovciach šesť pozitívnych testov, čo znamená podiel 2,21 percenta. Z tohto dôvodu bola obec zaradená v zozname testovaných, povedala hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.

Starosta však trvá na svojom pôvodnom stanovisku, že u nich nebol ani jediný pozitívny prípad. Môžem ísť trebárs aj na súd, zdôraznil Gyurán s tým, že pôvodne nemienil poskytnúť ani priestory na testovanie počas tohto víkendu.

"Napokon sme sa dohodli, že ich dáme, ale všetko ostatné zabezpečí armáda, aj zdravotníkov a zapisovateľov," dodal.

Ako pre TASR uviedol prednosta Okresného úradu Rimavská Sobota Peter Pavlík, pôvodne mal od OS SR informáciu, že v Tomášovciach testovanie nebude a sprostredkoval ju aj starostovi.

"Považoval som za povinnosť oznámiť mu to. Žiadne čísla som však nevidel, povedal som mu len, že na základe informácií od armády nebude v Tomášovciach

odberné miesto otvorené. Potom sa to ale zmenilo, je to však vec rozhodnutia OS SR. Podstata je, že odberné miesto v obci napokon bolo zabezpečené," podotkol Pavlík.