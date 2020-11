Hyena víta v Lučenci

V rámci mesiaca fotografie sa koná výstava troch fotografov, zoskupených v neformálnom fotoklube s netradičným názvom.

23. nov 2020 o 9:37 (mb)

LUČENEC. November nesie so sebou rôzne označenia, jedným z nich je aj Mesiac fotografie. Mesto Lučenec v spolupráci s OZ Kultur-A sa k nemu prihlásili v Mestskom múzeu výstavou troch fotografov, združených v neformálnom združení Hyena fotoklub. Výstava Názor na mesto nesie aj podtitul Vitajte v Lučenci.

„Začiatok výstavy sa kvôli sprísneným protiepidemickým opatreniam, ktoré zavreli v októbri aj výstavné priestory, posunul až takmer na koniec mesiaca fotografie. Bude preto prístupná ešte počas celého decembra a pravdepodobne ešte aj začiatkom nasledujúceho roka,“ uviedla Andrea Moravčíková, vedúca Mestského múzea.

Podľa kurátora výstavy a zároveň jedného z vystavujúcich autorov Marcela Mižúra sa snaží spolu s Jozefom Beňovským a Radovanom Vojenčákom vyjadriť a zaujať vlastný postoj k realite a využiť pritom žáner živej fotografie.

„Výstava vznikla ako pokračovanie snahy predstaviť v múzeu médium fotografie a jeho schopnosť interaktívne prepojiť autorov – fotografov s publikom – Lučenčanmi. Dúfam, že sa nám to podarilo,“ zakončil Mižúr.

Výstava Názor na mesto - Vitajte v Lučenci je prístupná počas otváracích hodín Mestského múzea od utorka do soboty od 10.00 do 18.00 hod. a v nedeľu od 14.00 do 17.00 hod. Počas decembra by sa mala uskutočniť aj komentovaná prehliadka výstavy. Všetko bude závisieť od aktuálnych protiepidemických opatrení.