Druhý stupeň základných škôl a stredné školy sa ešte neotvoria

Minister školstva vidí zmysel aj v tom ak sa žiaci vrátia do škôl iba na dva predvianočné týždne.

25. nov 2020 o 13:04 SITA

BRATISLAVA. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy sa na budúci týždeň neotvoria. Po rokovaní vlády to povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Logisticky podľa nehototiž nie je možné, aby sa v pondelok 30. novembra opäť otvorili školy. Vysvetlil, že v rámci rezortu nedokážu veci tak rýchlo naštartovať a definitívny súhlas k otvoreniu škôl, ktorý potrebujú, ešte nepadol. O spustení prezenčnej výučby by mal rozhodnúť Ústredný krízový štáb (ÚKŠ), ktorý zasadne dnes o 14:00 v účelovom zariadení hotelu Bôrik.



Otvorenie škôl, hoci aj na dva týždne pred vianočnými prázdninami, by sa podľa ministra oplatilo. Vysvetlil, že aj dva týždne návratu do škôl deťom pomôžu k tomu, aby si preopakovali jednotlivé veci a učitelia zistili ich úroveň vedomostí a predpripravili ich na návrat v januári. Pred zasadnutím vlády minister uviedol, že by bolo dobré, aby prišla dohoda, ak sa má návrat do škôl spustiť ešte do Vianoc.



V čase druhej vlny je od 12. októbra prerušené školské vyučovanie na stredných školách a od 26. októbra na druhom stupni základných škôl. Žiaci druhého stupňa by sa mali pôvodne do škôl vrátiť 30. novembra. Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) však v pondelok 23. novembra po rokovaní Ústredného krízového štábu uviedol, že žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci sa zatiaľ do škôl nevrátia. Premiér zároveň povedal, že s Gröhlingom sa pokúsia prísť v najbližších dňoch s návrhom, aby sa žiaci mohli do škôl vrátiť čo najskôr.



Pre vysoké školy platí, že od 26. októbra do konca zimného semestra je vyučovanie dištančné. Výnimku majú detské jasle, materské školy a prvý stupeň základných škôl. Od 16. novembra sa v malých skupinkách do škôl mohli vrátiť žiaci základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rezort tiež obnovil školské vyučovanie aj na stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách.