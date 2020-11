Novohradský adventný kalendár má pomôcť remeselníkom

Zároveň ponúka tým čo ich podporia možnosť vyhrať.

29. nov 2020 o 13:29 Radovan Vojenčák

Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC. Tento rok priniesol do našich životov veľa zmien, a hlavne tí čo sa rozhodli robiť veci čo ich bavia, ťažiť pritom často z odkazu našich predkov a tým sa aj živiť to majú obzvlášť ťažké. Reč je o regionálnych výrobcoch, ktorí to majú vďaka zrušeniu takmer všetkých spoločenských a kultúrnych podujatiach kde obvykle svoje produkty ponúkajú. Samospráva Lučenca sa im rozhodla pomôcť a pripravila netradičný Novohradský adventný kalendár, ktorý kupujúcim regionálnych výrobkov prinesie možnosť získať nejaký originálny darček nesúci označenie regionálny produkt Novohrad.

„Atmosféru vianočných sviatkov dotvárali každoročne aj vianočné trhy, ktoré boli kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii zrušené. Tento rok boli z uvedeného dôvodu pozastavené aj všetky, trhy, jarmoky a verejne podujatia, na ktorých sa prezentovali naši regionálni producenti," uviedla Henrieta Čemanová, referentka regionálneho rozvoja. Dodala, že preto sa Združenie Región Neogradiensis, z.p.o. spolu s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie, Mestom Lučenec a s Lukášom Pelčom rozhodli prostredníctvom spoločného projektu „Novohradský adventný kalendár regionálnych produktov“ a s pomocou sponzorov a ľudí v pozícii spotrebiteľov, podporiť všetkých šikovných výrobcov potravinových produktov a remeselníkov. Pripravili pre verejnosť Adventný kalendár, ktorý je plný výrobkov našich regionálnych remeselníkov.

Ako funguje Novohradský adventný kalendár

„Zapojiť sa do projektu môže zapojiť každý, kto si v minimálnej sume 5 eur zakúpi regionálny produkt z Novohradu a zašle doklad o úhrade elektronicky (napr. fotka, scan dokladu) na mailovú adresu produktnovohrad@gmail.com," ozrejmila Čemanová. Na bločku musí byť uvedené meno a priezvisko súťažiaceho a telefonický kontakt. Kvôli možnosti kontaktovania prípadného výhercu. Súťažiaci sa zaslaním bločka zapojí do súťaže Novohradský adventný kalendár s regionálnymi produktmi. Bločky je možné zasielať v termíne do 18.decembra.

Produkty možno zakúpiť priamo od regionálneho producenta na Mestskej tržnici v Lučenci počas trhových dní - štvrtok a v sobotu či v predajni, ktorá predáva aj regionálne produkty. Sú medzi nimi Turistické informačné centrum na Železničnej stanici v Lučenci, obchody s regionálnymi produktmi v Lučenci U gazdinky a Debnička Novohradu.

„Výhercovia sa môžu tešiť na mäsové výrobky, syrové výrobky, medovníčky, kvalitné vína a veľa ďalších zaujímavých produktov. Vďaka sponzorom boli balíčky do Adventného kalendára od producentov zakúpené," pripomenula Čemanová. Finančne túto aktivitu podporili – ADIENT, OC Galéria v Lučenci, Mimel, Mesto Lučenec, Región Neogradiensis, z. p. o. a SVOMA

„Hodnota jednotlivých výhier sa pohybuje v sume od 25 do 150 eur, čo závisí od typu jednotlivých produktov, potravinových či remeselných. Niektorí producenti sú držiteľmi viacerých certifikátov a vedia pripraviť zaujímavé kombinované vianočné balíčky." Každý dátum v adventnom kalendári predstavuje jeden balíček. Súťaž sa ukončí na Vianoce. Žrebovanie výhercov budú raz týždenne vykonávať Lukáš Pelč spoločne s primátorkou Alexandrou Pivkovou.

Aj v čase obmedzení súvisiacich s „Covid-krízou“ je snahou združenia Región Neogradiensis, z. p. o. a Mesta Lučenec podporiť drobných lokálnych producentov z regiónu. Vo vonkajších priestoroch Mestskej tržnice v Lučenci dalo mesto inštalovať 6 ks drevených predajných stánkov, ktoré slúžia na predaj lokálnych produktov s regionálnou značkou i bez nej.

„Tento priestor umožní spotrebiteľom odlíšiť domáce produkty od konkurenčných, predávaných mnohokrát sprostredkovane. Drevené stánky mesto zakúpilo z finančnej dotácie BBSK na rok 2020 a do jari budú slúžiť ako predajné miesto malým i stredným výrobcom, pestovateľom na predaj prebytkov a remeselníkom," doplnila Čemanová a prezradila že spolupráci s Mestom Lučenec plánuje združenie vytvoriť Kultúrno-rozvojové centrum tradícií a remesiel, kde budú regionálni producenti podporovaní.

Remeselníci pomoc potrebujú

Medzi tými remeselníkmi, ktorých zasiahla koronakríza je aj lučenčanka Erika Kováčiková, ktorá svoje výrobky prepojila s prácou svojho muža Róberta, tiež držiteľa označenia regionálny produkt Novohradu, puškára a nožiara. Najskôr totiž začala robiť puzdrá na jeho nože a koža ako materiál ju inšpirovala k výrobe širokej škály výrobkov.

"Pred Vianocami sa mi aspoň trochu nazbieralo objednávok. Naozaj výborné boli podujatia, ktoré sa konali počas uvoľnenia v lete. Bola som na niektorých. Aspoň som tam mala kontakt s ľuďmi, ktorý mi chýbal. Snažím sa predávať veci aj cez internet, ale aj tak som pocítila výrazný prepad. Na jar ma zachránilo šitie rúšok," zhodnotila aktuálny rok Kováčiková a vtipne zakončila, „rada chodím z kožou na trh, ale na ten reálny."

Ďalšou z aktuálne 76 držiteľov značky Regionálny produkt Novohrad je Magdaléna Krchňáková z Lučenca. Svoje výrobky zastrešila značkou Harmonická záhrada. Tá reálna je na Madačke v nej cíti tu správnu harmóniu, ktorú dáva aj do svojich produktov. Tie sú vytvorené z rôznych byliniek a ovocia a je ich naozaj veľká škála. Oplatí sa do tejto záhradky vstúpiť a rozhliadnuť sa.

"Tento rok bol určite nielen pre mňa plný nečakaných zvratov. Predaj bol nízky, ale úroda bola nadmieru bohatá. Produktov mám veľmi veľa. Jarmoky mi nechýbajú iba kvôli peniazom, ale kvôli atmosfére a stretnutí sa z inými remeselníkmi z ktorými tvoríme veľkú rodinu," povzdychla si Krchňáková, ktorá doteraz spomína na minuloročné Vianočné trhy v Lučenci a v Banskej Štiavnici, kde panovala uvoľnená a srdečná atmosféra. "Teraz je doba plná zvratov a neistôt, nikto nevie čo sa bude diať o týždeň. Predávala som na tržnici v poslednom čase a vidieť, že ľudia sú vystresovaní, vyľakaní, lebo negativizmus sa šíri na nich zo všetkých strán. Ľudia by potrebovali viac pozitívnych informácií a jasné pravidlá," skonštatovala.

Oceňuje však snahu, že sa im snažia pomôcť, keďže ich práca je ťažšia a aj sa nedá nikdy presne vyčísliť jej hodnota. Niekomu sa môže zdať, že sú ich výrobky drahšie, ale málokto vidí čo všetko stojí za ich vznikom.

Jedným z miest, ktoré sa zapojili do pomyselnej reťaze pomoci je aj Turisticko-informačné centrum Karpaty Slovakia s.r.o. na železničnej stanici v Lučenci. Podľa slov jeho zamestnankyne Jarmily Smugalovej u nich majú už dávnejšie v ponuke výrobky z nášho, ale aj okolitých regiónov, ktorým ponúkajú priestor formou komisionálneho predaja. „Hlavne v tejto dobe keď stratili možnosť predaja je dobré, že sú tu na jednom mieste. Snažím sa vždy informovať zákazníka, že ide o výrobok, ktorý je vyrábaný pôvodnými technológiami a naozaj z lokálnych surovín."

V informačnom centre ponúkajú hlavne trvácne potraviny, akými sú semiačka, lekváre, medy, čaje, domáce sirupy aj kozmetiku, veľký výber dekoračných výrobkov či dokonca štýlové oblečenie.

„Ak si niekto u nás nakúpi výrobok, ktorý spĺňa kritéria súťaže, vybavíme za neho aj registráciu bločka do súťaže a on už nemusí nič riešiť," zakončila Smugalová.

Regionálna značka - Regionálny produkt Novohrad sa udeľuje fyzickým a právnickým osobám, ktoré vyrábajú výrobky a spĺňajú kritériá pre udeľovanie a užívanie značky. Značka garantuje pôvod označeného výrobku v regióne s ohľadom na šetrné využívanie jeho prírodného a kultúrneho dedičstva.