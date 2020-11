Zápasník Vlasto Čepo je hrdý na triumf v pyramíde Oktagonu

Začal ako futbalový brankár, rešpekt si vybudoval aj v boxerskom ringu.

29. nov 2020 o 15:25 Jozef Mikuš

VEĽKÝ KRTÍŠ. Svoju športovú kariéru odštartoval na zelenom trávniku, odkiaľ ho to neskôr zlákalo do ringu.

Tvrdými údermi si ako boxer vybudoval rešpekt a do zbierky si pridal viacero úspechov. Vrátane titulu profesionálneho majstra Slovenska.

Časom mu učarovalo MMA, ktorému je verný dodnes a v ktorom sa mu darí dosahovať úspechy.

Hosťom v rubrike Športové NAJ bol zápasník MMA Vlasto Čepo.

Vlasto Čepo Vek: 25 Prezývka: El Chapo Zápasil za: ŠKP Banská Bystrica, Firegym, Full Fight, Chaos Bratislava Dosiahnuté úspechy: profesionálny majster Slovenska v boxe, víťaz pyramídy Oktagon Underground Článok pokračuje pod video reklamou V súčasnosti: MMA zápasník

Aký bol váš najnepríjemnejší športový zážitok?

Najnepríjemnejší zážitok bol, keď som dostal červenú kartu ešte ako futbalový brankár. Môj stopér sfauloval útočiaceho hráča, ktorého som sa ja nedotkol, len som bol v ich blízkosti, a rozhodca dal tú kartu mne. Potom prišli ďalšie nepríjemnosti, lebo som sa musel biť za pravdu. Nakoniec som dostal dlhšiu stopku a odvtedy nehrávam.

Čo považujete za svoj najväčší športový úspech?

Určite to, že môžem robiť MMA na sto percent. Venujem sa len tejto činnosti.

Akému inému športu by ste sa venovali, ak by ste si nemohli vybrať box ani MMA, a prečo?

Keby som sa nemohol venovať boxu a MMA, tak by som možno hral futbal alebo basketbal. Tieto športy sa mi páčia a odmalička ich sledujem.

Aký je váš nesplnený športový sen?

Taký ešte nemám, keďže som len na začiatku kariéry. Na to budem vedieť odpovedať až po jej skončení.

Na ktorý moment svojej športovej kariéry ste najviac hrdý?

Na víťazstvo pyramídy do 90 kg v Oktagon Underground, kde bojovali kvalitní bojovníci. Cez každého som sa musel prebiť do víťazného konca.

Aký bol najväčší športový trapas vašej kariéry?

Ak ma pamäť neklame, tak zatiaľ žiadny.

Kto je alebo kedysi bol vaším športovým vzorom?

Mojím vzorom je MMA zápasník Jon Jones a Mirko „Cro Cop“ Filipović.

Čepo (vpravo) nedal súperovi šancu. (zdroj: Archív V. Čepa)

Ak by ste mali takú moc, ktorý šport by ste zrušili a prečo? Prípadne ktorý šport nemáte rád?

Nemám šport, ktorý by mi prekážal. To, čo ma nebaví, jednoducho nesledujem. Ale napríklad zimný olympijský šport curling je podľa mňa dosť zbytočný. Ale ako hovorím, je to uhol pohľadu.

Aký bol váš najkrajší alebo najlepší športový moment v ringu?

Keď sa mi za pár sekúnd podarilo knockoutovať niekoľkonásobného majstra Slovenska, ktorý predtým knockoutovaný nikdy nebol. Ale každý vyhratý zápas je najkrajším momentom.

Koho považujete za svojho najväčšieho športového rivala?

Všetkých svojich súperov v mojej váhe.

Kto je vaším najväčším športovým priateľom?

Moja priateľka.

Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo a nápoj?

Pljeskavica, palacinky, makový koláč a z nápojov asi ovocné šťavy a energeťáky. (smiech)

Aký je váš najobľúbenejší film alebo seriál?

Sledujem dokumenty a hlavne staršie filmy, ako napríklad Zjazvená tvár alebo Krstný otec. Mám rád hercov ako Al Pacino a Denzel Washington, ktorí sú mojimi obľúbencami. Rád si pozriem seriál Dva a pol chlapa.

Vlasto Čepo. (zdroj: FB Vlasto Čepo)

Aká je vaša obľúbená kapela, spevák alebo hudobný žáner?

Najradšej mám srbské národniarske piesne. Jedna z mojich najobľúbenejších kapiel je Bijelo Dugme, ale rád počúvam aj System of a Down. Mám rád skoro všetky žánre okrem techna a podobných štýlov.

Aká je vaša najobľúbenejšia kniha?

Mních, ktorý predal svoje Ferrari.

Ktorú činnosť robíte najradšej a prečo?

Najradšej trávim čas s rodinou.

Kto je váš najobľúbenejší slovenský a aj zahraničný športovec/športovkyňa?

Sú nimi Jon Jones a Attila Végh.