Manažér štvrtoligových Sl. Ďarmôt: Môže to vyznieť prisilno, ale súčasné mužstvo nemá slabiny

Zverenci trénera Ivana Brnu v nedohratej jeseni prehrali dvakrát.

1. dec 2020 o 7:40 Jozef Mikuš

SLOVENSKÉ ĎARMOTY. Futbalové A mužstvo Slovenských Ďarmôt strávi zimnú prestávku na štvrtom mieste. Vo IV. lige Juh sa zverencom trénera Ivana Brnu podarilo nazbierať 20 bodov za šesť víťazstiev a dve remízy.

Ďarmoty v nedohratej jeseni prehrali len dvakrát. Manažér klubu Jozef Ďörď hovorí o výbornej bilancii.

„Po nie úplne ideálnom úvode sa mužstvo postupne dostalo do formy a čo je pozitívom, bodovalo aj na súperových ihriskách. Za priaznivými výkonmi stáli kvalitné tréningy pod vedením Ivana Brnu, prístup, bojovnosť a chcenie chlapcov a aj to, že sa tím dostal do pohody a na ihrisku pôsobil kompaktne,“ vyjadril sa Ďörď.