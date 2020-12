LUČENEC: Mesto hľadá prevádzkovateľa regionálneho vysielania za takmer 16-tisíc eur ročne

Medzi dodanými službami majú byť aj online prenosy z rokovaní mestského zastupiteľstva.

1. dec 2020 o 15:34 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Poskytovanie kvalitného spravodajstva o činnosti mesta a organizácií zriadených mestom Lučenec v rámci regionálneho vysielania by mal poskytovať nový prevádzkovateľ, ktorého na ďalšie obdobie hľadá samospráva Lučenca. Ako vyplýva z výzvy zverejnenej na webovej stránke mesta, predpokladaná cena služby počas budúceho roka by mala byť 15 600 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.



Poskytovanie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci regionálneho vysielania by mal budúci dodávateľ tejto služby zabezpečovať od 1. januára až do konca budúceho roka. Medzi dodanými službami majú byť aj online prenosy z rokovaní mestských poslancov. Jediným kritériom pre výber je najnižšia cena a splnenie špecifikácie. Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 10. decembra do 12:00. hod.