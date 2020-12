Lučenec po prestávke naskočil na víťaznú vlnu

BKM vyhral zápas proti Interu.

3. dec 2020 o 13:26 Jozef Mikuš

LUČENEC. BKM Lučenec sa po reprezentačnej prestávke vrátil do súťažného kolobehu. Zverenci trénera Petra Jankoviča a jeho asistentky Zuzany Žirkovej v prvú decembrovú stredu (2. 12.) na domácej palubovke privítali súpera z hlavného mesta.

Stretnutie 17. kola začali lepšie domáci, ktorí si v prvom dejstve vypracovali 12-bodový náskok. Inter ho do polčasovej prestávky mierne stiahol, ale aj tretiu štvrtinu bodovo režíroval Lučenec, ktorý si víťazstvo ustrážil.

Článok pokračuje pod video reklamou

V novohradskom drese strelecky vynikol Róbert Rožánek, ktorý zaznamenal 23 bodov.

Lučenec sa v sobotu 5. decembra predstaví na horúcej pôde Levíc.

SBL - 17. KOLO

BKM Lučenec - Inter Bratislava 68:59 (23:11, 15:19, 16:13, 14:16)

TH: 11/10 - 12/2, Fauly: 17 - 16, Trojky: 8 - 7, Rozhodovali: Zubák, Karniš, Kurpaš

Lučenec: Rób. Rožánek 23, Murray-Boyles 13, Hawkins 9, Zorvan 6, Holloway jr. 2 (Jackuliak 5, Anikienko a Brown po 4, Rich. Rožánek 2)

Inter: Beručka 26, Körner 10, Fusek 6, Lopez 5, T. Malovec 2 (Musil 9, Boros 1, Borodovčák, Galata, Koller a M. Malovec 0)

Ostatné výsledky 17. kola: MBK Baník Handlová - Iskra Svit 78:72 (17:17, 25:14, 23:26, 13:15).

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Bolo to ťažké aj tým, že sme vypadli zo zápasového tempa. Myslím si, že nám prišla táto prestávka vhod, vzhľadom na situáciu, v ktorej sme sa nachádzali. Zápas sme začali veľmi dobre, s veľkou energiou, dobre sme bránili a padalo nám to aj v útoku. Postupom času nám trošku dochádzali sily. Zápasová kondícia je úplne iná, ako tá tréningová. Mali sme aj menšiu rotáciu ako zvyčajne. Som veľmi rád, že sme to zvládli a máme ďalšie víťazstvo.“

Konstantin Anikienko, hráč Lučenca: „Bol to pre nás veľmi dôležitý zápas, pretože sme naposledy v Bratislave prehrali. Určitým spôsobom sme im to teda chceli vrátiť. Pred stretnutím sme mali dlhšiu pauzu. Výsledok však naznačuje, že sme ju dobre využili a tvrdo sme na sebe pracovali. Myslím, že sme odohrali dobrý zápas v obrane, čo v konečnom dôsledku rozhodlo.“

Oleg Meleščenko, tréner Interu Bratislava: „V prvom rade by som chcel poďakovať môjmu mančaftu, že počas celého zápasu bojoval a pogratulovať súperovi k výhre. Boli sme blízko k tomu, aby sme zápas vyrovnali, Lučenec však využil naše následné chyby a opäť bodovo odskočil. Odvaha a sebavedomie príde len vtedy, keď si budeš veriť. Urobili sme množstvo veľkých chýb v obrane a strelili iba 59 bodov, s ktorými sa zápas vyhráva veľmi ťažko. Myslím si, že sme na správnej ceste, máme na čom pracovať a budeme v tom pokračovať.“

Jaroslav Musil, hráč Interu Bratislava: „Hrali sme prvý zápas po takmer mesačnej pauze. Myslím si, že každý bol napätý. Chceli sme v Lučenci vyhrať, nepodarilo sa nám to však o pár bodov. Mali sme veľmi nízku úspešnosť trestných hodov a množstvo otvorených striel, ktoré sme nepremenili. To sú veci, ktoré nás stáli zápas. Musíme sa zlepšiť v útoku a strieľať viac bodov.“