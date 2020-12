Príbelce na zápas so Slovanom chystajú niekoľko prekvapení. Kto bol najväčším jesenným smoliarom kabíny?

Päť víťazstiev, tri remízy, dve prehry, osemnásť bodov a piate miesto v tabuľke IV. ligy Juh. Tak vyzerá bilancia nedokončenej jesennej časti pre TJD Príbelce.

4. dec 2020 o 10:07 Jozef Mikuš

PRÍBELCE. Vedenie je s účinkovaním A mužstva v uplynulých mesiacoch a pozitívnou štatistikou, ktorej dominuje päť výhier a najmenej inkasovaných gólov, spokojné.

„Z troch remíz mrzí strata bodov z úvodného domáceho derby zápasu so Slovenskými Ďarmotami, aj keď ich silu nie je možné spochybniť. Najviac však mrzí strata bodov z domáceho zápasu s Badínom, kde sme o víťazstvo prišli v 90. min.

Prvú prehru na domácej pôde s Podkonicami nehodnotíme tragicky, aj keď bod by pasoval viac. Druhú prehru na pôde Tornale môžeme pripísať nekompetentnosti kádra, pretože sme oproti ostatným zápasom mali najužšiu lavičku,“ začal predseda správnej rady TJD Príbelce Milan Pavlovkin.

Príbelce si poradili s Hajnáčkou (3:0), Šalkovou (1:3), Poltárom (2:1), Medzibrodom (1:8) a Pliešovcami (2:0). Remizovali so Slovenskými Ďarmotami (2:2), Čiernym Balogom (1:1) a Badínom (1:1). Podľahli Podkoniciam (0:1) a Tornali (1:0).

Člen klubového vedenia za priaznivou bilanciou vidí najmä dobrú chémiu, zázemie, vhodné zloženie tímu, trénerskú taktiku aj kvalitný tréningový proces.

Čaká ich futbalový sviatok

Vedenie TJD aj hráčov mrzia tri nedohraté ligové zápasy a hlavne odložený duel 4. kola Slovnaft Cupu, v ktorom sa Príbelce mali doma postaviť legendárnemu Slovanu Bratislava.

Súpera zvučného mena si zaslúžili víťazstvami nad Buzitkou (1:3), Veľkým Krtíšom (1:4) a najmä senzačným zdolaním fortunaligovej Nitry (2:1).

„Bude to pre nás všetkých určite veľký zápas. Až sa nám nezdalo spravodlivé, že by sa neodohral pred divákmi. Tesne po žrebovaní sme započuli, že by sa mohol odohrať na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Niektorí funkcionári iných klubov nám odporúčali, aby sme ho odohrali na väčšom štadióne.