Lučenec v Leviciach nezvíťazil

V boji o druhé miesto uspeli domáci.

6. dec 2020 o 7:01 Jozef Mikuš

LUČENEC. Po stredajšom víťazstve v 17. kole SBL sa lučeneckí basketbalisti vybrali na horúcu pôdu Levíc. Očakával sa veľký súboj o druhé miesto v tabuľke.

Predpoklady sa naplnili a obe mužstvá sa do bitky o body pustili od začiatku naplno. Prvé dejstvo vyhrali s trojbodovým náskokom domáci Patrioti, no cez polčasovú prestávku na tabuli svietilo vyrovnané skóre 36:36.

Napínavá a bojovná hra pokračovala a rovnaké čísla tak ponúkol aj stav po tretej štvrtine (57:57). Záverečná desaťminútovka už viac patrila Leviciam, ktoré napokon v zápase 18. kola vyhrali 83:77.

V drese hostí sa strelecky najviac darilo Hollowayovi, ktorý si pripísal 20 bodov, o tri body menej zaznamenal Brown.

Lučenec sa v nasledujúcom zápase vráti pod domáce koše. V stredu 9. decembra od 18.00 hod. v športovej hale Arena privíta mužstvo Spišskej Novej Vsi.

SBL - 18. KOLO

Patrioti Levice - BKM Lučenec 83:77 (18:15, 18:21, 21:21, 26:20)

TH: 20/15 - 20/15, Fauly: 19 - 24, Trojky: 12 - 10, Rozhodovali: Fuska, Doušek, Lamoš

Levice: Abrhám 25, Krajčovič 19, Bojanovský 14, Juríček 10, Wade-Chatman 6 (Danielič 9, Černokojev a Volárik 0)

Lučenec: Holloway jr. 20, Rób. Rožánek 13, Hawkins 8, Zorvan 6, Murray-Boyles 5 (Brown 17, Rich. Rožánek 5, Anikienko 3, Suja 0)

Michal Madzin, tréner Levíc: „Sme radi za výhru. Dôležité pre nás, že sme si uhájili domácu palubovku a pokračujeme vo víťaznej sérii. Teraz je pre nás najdôležitejšie pripraviť sa na pondelok, je to v rýchlom slede. To je jediné, čo musíme mať v hlavách.“

Martin Danielič, hráč Levíc: „Myslím si, že sme zápas vyhrali na konci v obrane. Povedzme, že nám tam padli aj šťastné trojky, ale bolo to vypracované. Vyhrali sme to v obrane, nie v útoku.“

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Nemôžem byť nejako veľmi rozčarovaný zo zápasu. Na to, v akom zložení sme prišli a okolnosti, ktoré nás dohnali k tomu, tak sme odohrali veľmi dobre. Musím pochváliť chlapcov hlavne za vstup do druhého polčasu, aj keď potom zbytočnými chybami sme vrátili Levice späť do hry. Odišli nám na 12 bodov. Bojovali sme, po 5. faule sme stratili rozohrávača. Gratulujem domácim k víťazstvu.“

Roydell Brown, hráč Lučenca: „Tvrdo sme bojovali. Chýbali nám v dôsledku zranení niektorí hráči. Vyfauloval sa nám navyše kľúčový rozohrávač. Potešilo sme, že sme bojovali a som hrdý na tím.“

Ostatné výsledky 18. kola: Iskra Svit - Spišskí Rytieri 92:66 (22:14, 26:15, 23:17, 21:20), BC Prievidza - MBK Baník Handlová 88:78 (17:20, 31:16, 22:24, 18:18).