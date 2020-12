Piatim okresom hrozí tvrdý lockdown, je medzi nimi aj Veľký Krtíš

Šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí tvrdí, že situácia sa v krajine začína zhoršovať.

6. dec 2020 o 8:39 (mb), TASR

VEĽKÝ KRTÍŠ. Epidemiologická situácia na Slovensku sa podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) začína zhoršovať. Najhoršia je v Bratislavskom kraji.

Šéf rezortu o tom informoval po piatkovom (4. 12.) rokovaní pandemickej komisie s tým, že mierne pribúda aj pacientov v nemocniciach, čo je znepokojivé.

Poukázal na to, že ak by sa Slovensko riadilo novým semaforom, v piatich regiónoch by podľa návrhu mal byť tvrdý tzv. lockdown.

Podľa informácií, ktoré zverejnil portál tv.noviny.sk, je podľa Krajčího takmer celé Slovensko aktuálne na červenej úrovni, no päť okresov dokonca v tmavočervenej, čo je predposledný stupeň pred najhoršou čiernou.

Ide o okresy Veľký Krtíš, Myjava, Prievidza, Levice a Považská Bystirca.

"Ak by sa tieto okresy posunuli do čierneho stupňa, mohol by v nich platiť najtvrdší lockdown, aký sme zatiaľ ešte na Slovensku nemali, varoval minister. Zatiaľ v nich pandemická komisia navrhuje plošné testovanie," píše sa na spomínanom webovom portáli.

Situácia v okolitých krajinách sa podľa šéfa rezortu zdravotníctva mierne zlepšuje vďaka prijatým opatreniam. Najhoršie z európskych krajín sú na tom podľa jeho slov Chorvátsko, Slovinsko a Litva.

V piatok 4. 12. bol sedemdňový priemer pozitívnych PCR testov je na úrovni 1469. Spolu s antigénovými testami je jeho hodnota 2529. Sedemdňový priemer vykonaných PCR testov je 8443. Počet vykonaných PCR testov sa zvýšil o 17,4 percenta. Počet hospitalizovaných stúpol. Voľných lôžok s kyslíkom bolo v tento deň 829, obsadených lôžok s kyslíkom je 1020. V karanténe bolo k štvrtku (3. 12.) 2221 zdravotníckych pracovníkov pozitívnych na ochorenie COVID-19.