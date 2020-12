Pätnásťročný Novohradčan debutoval v Tipos extralige

Odchovanec HC Lučenec František Ridzoň sa predstavil medzi mužmi.

9. dec 2020 o 14:53 Jozef Mikuš

BOĽKOVCE. Hokejový talent z Novohradu František Ridzoň zaznamenal významný míľnik svojej kariéry. Boľkovčan si na hokejku urobil premiérový zárez za účasť v Tipos extralige.

V seniorskom tíme HK Nitra debutoval vo svojich pätnástich rokoch.

„Veľmi ma to potešilo, aj keď som už trošku dúfal, že by to mohlo prísť,“ zareagoval na nomináciu Ridzoň, ktorý si premiéru medzi mužmi v najvyššej slovenskej súťaži naplno vychutnal.

„Spoluhráči sa mi snažili pomôcť a povzbudiť ma či už na tréningu alebo aj na zápase. Byť v jednom mužstve s takými profesionálmi je dobrá skúsenosť,“ pokračoval.

Ofenzívny hráč bol súčasťou nitrianskej zostavy v zápasoch proti Novým Zámkom, kde odohral 21 sekúnd, a proti Slovanu Bratislava. Verí, že medzi mužmi dostane ďalšiu šancu. Súbojov s mohutnejšími súpermi sa nebojí.

„So súbojmi mám skúsenosť aj z juniorky, kde sú tiež silní a fyzicky zdatní chlapi. Okrem toho, keď sa hráč boji ísť do súboja, tak je ešte väčšia pravdepodobnosť zranenia,“ prezradil.

František Ridzoň je odchovancom HC Lučenec. Pôsobil v Liptovskom Mikuláši aj Banskej Bystrici. Spod Urpína si to zamieril pod Zobor, kde účinkuje v extralige juniorov U20.

Pochváliť sa môže aj zápasmi odohratými v slovenskom drese. Minulú sezónu premiérovo reprezentoval národný tím U16.

„V nitrianskom drese sa cítim veľmi dobre. Hráme ofenzívny hokej, čo mi vyhovuje, takže som spokojný. Kolektív je taktiež výborný, tréneri sú skúsení a vo veľkej miere mi pomáhajú v ďalšom napredovaní,“ dodal cieľavedomý Novohradčan, ktorý túži po stabilnom mieste v NHL, Stanley Cupe a po medaile s reprezentáciou Slovenska.