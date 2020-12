Vláda vyhradí na záchranné práce vyše 600-tisíc eur, z balíka sa ujde Boľkovciam aj Budinej

Štát uhradí aj výdavky pre povodne.

9. dec 2020 o 16:29 TASR

BOĽKOVCE, BUDINÁ. Vláda vyhradí 600 119 eur na záchranné práce na 27 vyhlásených mimoriadnych situácií. Návrh úhrady výdavkov schválili ministri počas 58. rokovania vlády SR, predložilo ho Ministerstvo vnútra SR (MV SR).

Finančné prostriedky by mali uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, pričom sa odporúča poukázať ich do rozpočtovej kapitoly MV SR.



Celkovo 497 7858 eur vyhradila vláda na zosuvy pôdy v Bratislave, Košiciach, Terchovej (okres Žilina), Likavke (okres Ružomberok), Ružomberku, Klokočov (okres Čadca), Kolárovice (okres Bytča), Krajná Poľana (okres Svidník) a Čavoj (okres Prievidza).



Výdavky pre povodne uhradí vláda v celkovej výške 58 888 eur obciam Boľkovce (okres Lučenec), Budiná (okres Lučenec), Unín (okres Skalica), Dojč (okres Senica), Smolinské (okres Senica), Jaklovce (okres Gelnica), Tôň (okres Komárno), Veľké Kosihy (okres Komárno), Zlatná na Ostrove (okres Komárno) a Zemianska Olča (okres Komárno).



Vláda uhradí mestu Spišská Nová Ves 26 098 eur v súvislosti so zrútením mosta. Na požiare vyhradí celkovo 12 285 eur pre obce Hostice (okres Rimavská Sobota), Gemerská Poloma (okres Rožňava) a mestu Spišská Nová Ves.



Pre únik nebezpečných látok uhradí vláda 2 818 eur pre Košice a Čabradský Vrbovok (okres Krupina). Na výdavky v súvislosti so záchrannými prácami pre víchricu uhradí vláda obci Stuľany (okres Bardejov) 1 414 eur. Pre poškodenie vodovodu poskytne vláda obci Červená Voda (okres Sabinov) takmer 859 eur.