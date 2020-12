Lučenec si poradil s Rytiermi. Do tímu sa vracia DeAngelo Isby

BKM v 19. kole SBL zvíťazil.

10. dec 2020 o 8:05 Jozef Mikuš

LUČENEC. Stredajší večer (9. 12.) ponúkol zápasy 19. kola SBL, v ktorom sa predstavili aj Novohradčania. Lučenec na svojej pôde privítal Spišských Rytierov.

Domáci sa v úvode ujali vedenia, ale netrvalo dlho a hostia skóre vyrovnali. BKM sa ale opäť dostal k slovu a postupne si vypracoval náskok. Prvé dejstvo uzavreli domáci víťazstvom 28:15. Lučencu sa darilo aj v druhej štvrtine, náskok BKM dosiahol 20-bodový rozdiel. Rytieri ale chytili druhý dych a začali skóre sťahovať.

Cez polčas na tabuli svietil stav 47:33.

Po prestávke sa pokračovalo v bojovnej hre. Domáci si držali vedenie a hostia sa snažili otočiť. Lučenec si však víťazstvo z rúk nepustil a v 19. kole zvíťazil 92:82.

V domácom drese sa strelecky darilo 22-bodovému Róbertovi Rožánekovi, po 20 bodov zaznamenali Hawkins a Holloway jr.

Návrat Isbyho

Koncom mesiaca by sa k tímu mal pridať 23-ročný rozohrávač DeAngelo Isby, ktorý si už v minulosti hájil lučenecké farby.

"Americký playmaker bol súčasťou Novohradčanov v závere sezóny 2018/2019. Vtedy vletel do Slovenskej basketbalovej ligy ako víchor, celé družstvo nakopol a v jednej chvíli dokonca pomýšľali na play-off pozície. V 7 zápasoch mal vynikajúci priemer 24,1 bodu, 7,3 doskoku, 2 asistencií a 1,1 zisku. Za Lučenec mal hrať aj v nasledujúcom ročníku, no napokon k tomu neprišlo," opisuje Isbyho portál basketliga.sk.

"Teším sa, že sa vraciam do Lučenca a budem hrať s mojimi novými spoluhráčmi. Tamojší fanúšikovia sú najlepší v lige. Som šťastný, že som dostal šancu k návratu, aby som pomohol spolu so spoluhráčmi a trénermi získať pre mesto Lučenec titul. Teší ma, že ste si ma vybrali," uviedol Američan.

SBL - 19. KOLO

BKM Lučenec - Spišskí Rytieri 92:82 (28:15, 19:18, 22:24, 23:25)

Lučenec: Rób. Rožánek 22, Hawkins a Holloway jr. po 20, Murray-Boyles 17, Zorvan 7 (Anikienko 4, Brown 2, Rich. Rožánek 0)

Rytieri: Stevanovič 15, Mrviš a Spencer po 10, Garrett 7, Čekovský 6 (Nikolič 15, Baťka 14, Antoni 5, Krajňák 0)

TH: 29/23 - 19/13, Fauly: 18 - 24, Trojky: 5 - 5, Rozhodovali: Ženiš, Doušek, Izák

Peter Jankovič, tréner Lučenca: "Hoci ja nikdy nie som úplne spokojný, teší ma veľká bojovnosť mojich hráčov, ktorí sa neraz hodili o zem po loptu. Ukázali sme veľmi dobré výkony v obrane, miestami sme boli rozhodní aj v útoku a dosiahli sme 20-bodový náskok. Koncom mesiaca by náš tím mal posilniť Isby. Očakávam, že prinesie líderstvo. Ideme trocha do rizika, ešte sa ukáže, či zapadne, ale museli sme niečo urobiť. Uvidíme, čo to prinesie."

Róbert Rožánek, hráč Lučenca: "Ja si myslím, že sme odohrali dobrý zápas. Bol to útočný zápas, vedeli sme, proti komu hráme. Hrali sme o druhé miesto proti veľmi kvalitnému kádru zo Spišskej Novej Vsi. Som veľmi rád, že sme im vrátili prehru, ktorú sme proti ním utrpeli. Myslím si, že nám trochu pomohla aj prestávka, mali sme tri týždne na to, aby sme sa vrátili k tomu, čo sme hrali na začiatku sezóny."

Teo Hojč, tréner Rytierov: „Podobne ako v predošlom zápase, sme aj teraz hrali počas prvého polčasu dosť mäkko. Dovolili sme súperovi 8 útočných doskokov, čo je príliš veľa za jeden polčas. Nevedeli sme sa dostať počas zápasu do rytmu, čo na jednej strane chápem, pretože bola prestávka, na ktorú sa však nemôžeme vyhovárať donekonečna. Druhý polčas bol z nášho pohľadu lepší, stále sme však nehrali našu hru. Už tretí zápas po sebe sme nehrali to, čo nám na začiatku sezóny prinieslo dobré výsledky. Hráči veľakrát narušia naše pravidlá a princípy a vtedy prehrávame zápasy. Lučenec nad nami vyhrával celý zápas a vyhrali určite zaslúžene. Nie je čas na paniku, ale niektorí hráči si musia uvedomiť, že musia dodržiavať pravidlá a rešpektovať taktiku. Domácemu družstvu gratulujem k výhre. Vidno tu dobrú prácu trénerov. Podarilo sa im poskladať výborné mužstvo a prajem im všetko najlepšie.“

Marko Stevanovič, hráč Rytierov: „Po prestávke sme nemali dostatok času na tréning. Stále nie sme vo forme, nemáme v sebe silu. Veľkým rozdielom boli ofenzívne doskoky, v ktorých Lučenec dominoval, čo v konečnom dôsledku rozhoduje zápas. V druhom polčase sme hrali lepšie, ale už bolo neskoro. V prvom rade by sme mali zlepšiť obranu, netriafame veľké množstvo otvorených striel a jednoduchých košov. V ofenzíve sme často zmätení a málo doskakujeme.“

Ostatné výsledky 19. kola: MBK Baník Handlová - Inter Bratislava 76:95 (20:26, 15:22, 26:21, 15:26), Iskra Svit - BC Prievidza 95:84 (28:22, 22:25, 12:14, 33:23).