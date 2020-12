Rimavská Sobota zvyšuje poplatok za zber a vývoz odpadu takmer o polovicu

Zvýšenie poplatku samospráva odôvodňuje okrem iného nárastom cien za skládkovanie odpadu.

10. dec 2020 o 12:10 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. Z doterajších 20 na 29 eur zvyšuje samospráva Rimavskej Soboty poplatok za zber a vývoz tuhého komunálneho odpadu (TKO). O zvýšení rozhodli poslanci na svojom decembrovom zasadnutí.

Niektorí zástupcovia občanov navrhovali zvýšenie o nižšiu sumu, o šesť až sedem eur, podľa primátora Jozefa Šimka by však v takom prípade mestu hrozilo, že na tento účel nevyzbiera dosť peňazí a bude musieť likvidáciu odpadu dotovať. "Rozhodnutie ministerstva životného prostredia je také, že kryť finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta zber a vývoz TKO je protizákonné," upozornil.

Zvýšenie poplatku samospráva odôvodňuje nárastom cien za skládkovanie odpadu, ako aj zvyšujúcimi sa zákonnými poplatkami v súvislosti s triedením odpadu. "Či chceme, či nechceme, nemáme iné východisko," konštatoval Šimko, podľa ktorého je však aj zvýšený poplatok za odpad zhruba rovnaký ako v okolitých mestách regiónov Gemer a Novohrad.

Zatiaľ nie je rozhodnuté, či bude Rimavská Sobota odpad zbierať prostredníctvom svojej organizácie Technické služby mesta (TSM), ktorá ho zabezpečuje od roku 2012, alebo či túto činnosť dočasne prenechá spoločnosti Brantner Gemer. "Ak sa zaviažu, že v priebehu nasledujúcich štyroch rokov budú zbierať smeti lacnejšie o sumu, na ktorej sa dohodneme, a potom končia, ja by som, trebárs, aj šiel do tejto hry," povedal primátor a dodal, že mesto vytvorí komisiu, ktorá bude s firmou rokovať.

Podľa poslanca Jaroslava Matzenauera ide o správny postup. "Súhlasím, vytvorte tú komisiu, sadnite si, nenechajte sa oklamať, opiť rožkom. Minimálne na štyri roky tu však je nejaká garancia, ak sú schopní to urobiť, ja by som im to nechal, ale je to na vás," uzavrel.