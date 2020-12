Strechu kostola v Zelenom poničenú vetrom chcú obnoviť do konca roka

Súčasný plech má nahradiť nová krytina.

11. dec 2020 o 17:12 TASR

POLTÁR. Zničenú strechu kostolíka v poltárskej časti Zelené v súčasnosti vymieňajú za novú, dokončená by mala byť do konca tohto roka. Pre TASR to uviedol zborový kaplán Branislav Balca.

Plechovú strechu koncom leta poškodil silný vietor s búrkou. Živel ju zničil na viac ako polovici pamiatky, a tak ju do začiatku prác zabezpečili proti dažďu.

"Vietor poškodil časť konštrukcie krovu, ktorú bude v zmysle statického posudku potrebné nahradiť novými prvkami a doplniť o pomúrnice a pásiky," informovala Silvia Pavlová z lučeneckého pracoviska Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.

Ako dodala, tvar ani výška strechy sa obnovou nemení. "Nová strešná krytina bude keramická, maloformátová, ako v minulosti," poznamenala s tým, že pamiatkový úrad schválil projektovú dokumentáciu, ktorej súčasťou bol statický posudok. "Správny orgán nedisponuje informáciou o výške rozpočtu na obnovu strechy a ani o finančných zdrojoch vlastníka," ukončila Pavlová.

Branislav Balca na otázku TASR o výške investície na opravu strechy odpovedal, že je to interná záležitosť cirkevného zboru a túto informáciu nemôže poskytnúť.

Evanjelický kostol v Zelenom je z roku 1835, postaviť ho dal František Tihányi. Okrem výstavby chrámového objektu sa postaral aj o interiér, o oltár, kazateľnicu, svietniky i organ. Všetko venoval na pamiatku svojej manželky Márie Tihányiovej. Informuje o tom webstránka mesta Poltár.