Športové NAJ: Zápasník Garamszeghy v Česku umlčal celú halu

Hosťom v našej rubrike bol kickboxer z Novohradu.

11. dec 2020 o 17:12 Jozef Mikuš

MIKUŠOVCE. Je slovenským šampiónom v K1, pochváliť sa môže aj miestom v národnej reprezentácii.

Hoci svoju športovú kariéru začal na ľade, zaľúbenie našiel v bojových športoch. Jeho prvé kroky vo svete úderov a kopancov viedol otec Attila, ktorý bol známym karatistom.

Zje všetko okrem paradajok, v Česku po zápase umlčal celú halu a miluje relax.

Hosťom v rubrike Športové NAJ bol kickboxer a zápasník MMA Attila Garamszeghy ml.

Aký bol váš najnepríjemnejší športový zážitok?

Myslím, že každé zranenie je nepríjemným zážitkom. To najväčšie som zažil ešte na hokeji, kde som si na tréningu špirálovito zlomil nohu. Nasledovala operácia v ten deň a sezóna sa pre mňa skončila. Našťastie, po rekonvalescencii som mohol znova športovať.

Čo považujete za svoj najväčší športový úspech?

Attila Garamszeghy ml. Vek: 26 Prezývka: 893 Zápasil za: Fortis Lučenec, Fire Gym, slovenská reprezentácia, Dracula Gym Dosiahnuté úspechy: majster Slovenska WAKO K1, akademický majster Slovenska WAKO K1, reprezentant Slovenska v kickboxe V súčasnosti: profesionálny zápasník v K1, skúša aj MMA

Ten ešte len príde. Teším sa z každého vyhratého zápasu a z dobrej „prestrelky“. Rád však spomínam na hlavný zápas večera v českom Frýdlante nad Ostravicí, kde som dokázal dať K.O. v poslednom kole zápasu.

Akému inému športu by ste sa venovali, ak by ste si nemohli vybrať kickbox ani MMA?

Venoval som sa hokeju, ale ak by to nebol ani hokej, určite by som si vybral nejaký kontaktný šport, kde si môžeme poriadne zmerať sily, ako napríklad americký futbal, rugby či zápasenie.

Aký je váš nesplnený športový sen?

Taký ešte nemám, ale každý deň si plním sny tým, že môžem robiť to, čo ma baví.

Na ktorý moment svojej športovej kariéry ste najviac hrdý?

Na svoj prvý tréning. Vtedy sa to celé začalo a trvá dodnes. Hrdý som na všetky momenty, pred zápasom aj počas bojujem fair-play.

Aký bol najväčší športový trapas vašej kariéry?

Neviem, či je to trapas, ale zaujímavé bolo, keď v Česku na zápase proti Maďarovi nám nechtiac vymenili nástupovú hudbu. Teda on nastupoval na slovenskú a ja na anglickú pieseň.

Preto si všetci mysleli, že on je Slovák a fandili jemu. Trapas nastal, keď som mu dal K.O. a hala ostala ticho. (smiech)

Kto je alebo kedysi bol vaším športovým vzorom?

Nemám vzor, skôr sa snažím skladať dobré vlastnosti a techniky od viacerých zápasníkov a kombinovať pre seba to najlepšie. Je mnoho športovcov, ktorí si zaslúžia obdiv a bola by škola spomenúť len zopár.

Ak by ste mali takú moc, ktorý šport by ste zrušili a prečo? Prípadne, ktorý šport nemáte rád?

Nezrušil by som žiadny. Práve naopak – vymyslel by som nové alternatívy. Keď niekoho baví šport, ktorý je menej obľúbený a nie veľmi sledovaný, tak to neznamená, že ho treba rušiť. Nemám však rád divadielko na futbale, keď to už extrémne preháňajú.

Aký bol váš najkrajší alebo najlepší športový moment v ringu?

Bol to prvý profi zápas, kde sa mi podarilo vyhrať a skúseného súpera dostať do počítania naskočeným kolenom, po ktorom takmer nevstal.

Koho považujete za svojho najväčšieho športového rivala?

Každého, kto sa v ringu postaví oproti mne. Práve ten človek je vtedy hrozbou, ktorá ma chce poraziť. Asi každý to má takto nastavené.

Kto je vaším najväčším športovým priateľom?

Určite sú to chalani a baby z Lučenca, Detvy alebo Banskej Bystrice, s ktorými sa pripravujem na zápasy.

Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo a nápoj?

Milujem takmer všetko jedlo, ktoré je robené s láskou. Teda okrem surovej paradajky, tú by som nezjedol, ani keby mi platili. (smiech). A nápoj? To je rozhodne artézska voda, ktorú pijem už odnepamäti.

Aký je váš najobľúbenejší film alebo seriál?

Všetky akčné filmy, kde to extrémne nepreháňajú. Zo seriálov mám rád Brickleberry a Stranger Things.

Aká je vaša obľúbená kapela, spevák alebo hudobný žáner?

Vyrastal som na tvrdšej hudbe ako Slipknot a System of a Down, ale mám rád aj reggae a old school rap.

Aká je vaša najobľúbenejšia kniha?

Múdrosť samurajov je posledná, ktorú som čítal. Mojou obľúbenou tematikou je východná kultúra a budhizmus.

Ktorú činnosť robíte najradšej a prečo?

Veľmi rád relaxujem. Po náročnom tréningovom dni, keď robím ešte aj súkromné tréningy a venujem sa škole, vydržím relaxovať dlho a užívať si to plnými dúškami.

Kto je váš najobľúbenejší slovenský a aj zahraničný športovec/športovkyňa?

V obľube mám každého, kto niečo v Európe alebo vo svete dosiahol. Mám rád, keď sa darí každému športu na Slovensku, aj keď je nedocenený. Každý úspech môže nám športovcom dopomôcť k uznaniu a naplneniu svojich snov.