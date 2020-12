Nezvládol zákrutu a skončil v priekope, nafúkal takmer dve promile

Opitý muž z Lučenca havaroval neďaleko Panických Draviec.

11. dec 2020 o 23:11 (mb)

LUČENEC. Napriek tomu, že bol opitý, si sadol za volant. Do cieľa svojej cesty však autom nedošiel.

"Polícia v Lučenci obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 47-ročného muža z Lučenca. Vo štvrtok 10. decembra ráno, ako vodič osobného auta, pri jazde v smere od Lučenca na Panické Dravce, havaroval. Po prejdení zákruty prešiel do protismeru na ľavú krajnicu. V šmyku sa vrátil do pravého jazdného pruhu, kde vošiel do priekopy, narazil do svahu aj do železného zariadenia s tlakomerom, ktoré ohol. Pri nehode sa našťastie len ľahko zranil," informovali policajti prostredníctvom sociálnej siete s tým, že vodič nafúkal 1,92 promile.

Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.