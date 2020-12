V Utekáči nečakali a chopili sa príležitosti

Nová priemyselná zóna je šancou pre chudobný región.

12. dec 2020 o 13:31 Radovan Vojenčák

UTEKÁČ. Utekáč bol vďaka miestnej sklárni dlhé roky ukážkou prosperity, tá už však zmizla v toku času a po samotných sklárňach nezostalo až tak veľa. Obec v malebnej doline nechce však žiť len zo spomienok na niekdajšiu slávu.

Samospráva pod vedením starostu Miroslava Barutiaka si od začiatku pôsobenia dala za úlohu aspoň čiastočne napraviť krivdy minulosti a pokúsiť sa priniesť späť pracovné príležitosti pre miestnych, ale aj ľudí z okolia, ako tomu bolo v minulosti. Túto snahu pretavili do výstavby priemyselnej zóny obce Utekáč. Tá si našla svoje miesto práve tam, kde sklárski majstri vytvárali výrobky putujúce do sveta.

„Snažíme sa to dať v obci do poriadku a vytvoriť nové pracovné miesta a zároveň zvýšiť kvalitu života v tomto regióne. Pred viac ako piatimi rokmi som bol zvolený prvýkrát za starostu a od začiatku sme začali pracovať na tomto projekte. S poslancami obecného zastupiteľstva sme išli v tomto projekte pomaly krok za krokom,“ uviedol starosta a objasnil jeho históriu.

Najskôr bolo potrebné vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti a následne projekt s víziou dobrej infraštruktúry. Na to nadväzovali jednania starostu s kompetentnými na kompletnú rekonštrukciu cesty od Kokavy nad Rimavicou, vedúcej cez obec až po Sihlu rázcestie, ktorá má prejsť do cesty druhej kategórie, a cesta k rýchlostnej ceste R2 by sa skrátila na približne niečo nad 30 kilometrov.

„Trval som aj na multimodálnej doprave (spôsob prepravy tovaru aspoň dvoma rôznymi spôsobmi dopravy, napr. železnicou a po ceste – pozn. red.), keďže k parku je privedená aj železnica, aby čo najviac tovaru bolo premiestňovaného ekologicky. Cesta sa aktuálne schvaľuje na ministerstve životného prostredia. Už bola odstránená časť ruín budov sklárne a niekdajšieho skladu oleja.

Táto časť už bola schválená a vysúťažená, už sme schválili postup prác s ministerstvom životného prostredia, dúfajme, že sa to podarí.“

Sutiny využili