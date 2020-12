Nová cyklotrasa na Podpoľaní určená pre dochádzajúcich za prácou, ale aj cykloturistov

Vyše kilometer a pol dlhý úsek nadviaže na už existujúcu cyklistickú trasu.

13. dec 2020 o 10:52 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. V obci Vígľaš v okrese Detva vybudujú nový úsek cyklistickej komunikácie dlhý 1 695 metrov. Ako vyplýva z podkladov zverejnených Úradom verejného obstarávania, zmluvu obec podpísala na začiatku decembra s firmou Geostav Detva s.r.o., ktorá vyhrala súťaž spomedzi deviatich uchádzačov. Spoločnosť má predmet diela vybudovať za 215 833,33 eur bez dane z pridanej hodnoty, čo je o 93-tisíc eur menej, ako bola predpokladaná hodnota pri

vyhlásení súťaže.



Ako pre agentúru SITA uviedol starosta obce Vígľaš Róbert Záchenský, verejné obstarávanie poslali na kontrolu riadiacemu orgánu. Starosta predpokladá, že všetko bude v poriadku a na jar budúceho roka budú môcť začať s realizáciou tejto IV. etapy cyklotrasy.



Cyklistická komunikácia sa začína pred areálom priemyselného parku v obci Vígľaš a končí pri železničnej zástavke v časti Pstruša, pričom predstavuje prestavbu existujúcich ciest spevnených aj nespevnených na cyklistické cesty. Navrhované úpravy sú rozdelené do troch úsekov a spevnenej plochy pre

prístrešky so stojanmi pre bicykle a nabíjacou stanicou.



Nový úsek cyklotrasy pri priemyselnom parku nadviaže na cyklistickú trasu, ktorá spája areál s obcami Stožok a Klokoč. Tento úsek realizovalo v minulom roku občianske združenie Náš región - Podpoľanie. "Má to veľký prínos pre región a je to pridaná hodnota aj pre turistov, ktorí sa rozhodnú stráviť čas v našom regióne," uzavrel Záchenský