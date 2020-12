Vianočný trh ani v zmenšenej podobe v Lučenci hygienici nepovolili

Samospráva sa rozhodla pomôcť remeselníkom aspoň v zmenšenej podobe.

14. dec 2020 o 7:46 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Predvianočnú atmosféru v mestách tradične dotvárajú vianočné trhy ku ktorým patrí neodmysliteľne vôňa punču a rôznych dobrôt, na vďaka hygienickým opatreniam prijatým kvôli pandémii koronavírusu sa tieto podujatia tento rok konajú vo veľmi obmedzenom rozsahu alebo vôbec. Ak niekto dúfal, že svoje finančné straty aspoň trochu zmenší práve teraz keď ľudia načierajú do svojich peňaženiek hlbšie tak sa prerátal.

Samospráva mesta Lučenec sa rozhodla aspoň trochu pomôcť držiteľom označenia regionálny produkt Novohrad a pripravila pre nich možnosť predaja na Námestí republiky počas dvoch predvianočných týždňov. Aby im podľa slov Henriety Čemanovej, referentky regionálneho rozvoja aspoň trochu pomohlo kompenzovať ich zložitú situáciu.

„S Regionálnym úradom verejného zdravotníctva sme konzultovali zloženie štyroch stánkov na námestí a chceli sme ponúknuť priestor remeselníkom na predaj. Ich stanovisko bolo žiaľ zamietavé,“ uviedla.

A tak samospráva predsa len objavila cestičku ako pomôcť regionálnym remeselníkom a producentom a stánky na námestie umiestniť . V priestore v priestore určenom na ambulantný predaj (pri budove YMCA) kam povolenie na predaj vydáva mesto Lučenec umiestnila aspoň dva drevené stánky, ktoré vlastní mesto, práve na takéto účely.

„Remeselníci a výrobcovia s Regionálnou značkou Novohrad sa sami prihlasovali na predaj do stánku a podľa záujmu sme spracovali časový harmonogram ppodľa ktorého sa v nich budú striedať, aby stánky boli obsadené v čase od 7. do 21. decembra (Čo sa môže zmeniť ak ak vláda príjme nové protiepidemické opatreni. – red. pozn.),“ dodala Čemanová., ktorá si uvedomuje, že nejde o plnohodnotnú náhradu za vianočné trhy.

Pokus aspoň o trošku vianočnej atmosféry

„Je to aspoň pokus vniesť trošku vianočnej atmosféry do tejto zložitej „covidovej“ atmosféry ktorú teraz žijeme, kedy chceme všetci chceme nájsť pokoj, lásku, podporu a pochopenie. Život sa skomplikoval všetkým, no aj regionálnymi producentom, ktorí ostali bez možnosti prezentácie a predaja na verejných podujatiach trhoch a jarmokoch.“

Ochotu pomôcť remeselníci prijali. Jeden z nich, Miroslav Kožuch z Divína, majiteľ netradičnej čili farmy zhodnotil aktuálnu situáciu takto:

„Straty sú pre nás tohto roku ťažko vyčísliteľné, každý z nás pocítil dôsledky aktuálnej situácie inak. Ja som rád za každú pomoc a ďakujem aj za túto, hoci zatiaľ je to tu slabšie. Sem tam sa niekto pristaví. Viac sa mi osvedčil predaj pred obchodným domom Prior, kam chodievam pravidelne. Ale som aj za ostatných rád, že majú aspoň teraz šancu ponúknuť produkty svojej práce.“

Súčasťou improvizovanej nákupnej zóny bola aj dodávka plná medovníkov. Ľubica Rumpliová z Modrého Kameňa sa ich výrobe venuje už 23 rokov. K ich pečeniu sa dostala vďaka časopisu a fotkami nádherných medovníkov. Všetko zo začiatku robila štýlom pokus-omyl.

„To je tak, keď si banská meračka a geologička myslela, že medovníky vyrobí ľavou zadnou. No nevyrobila. Všetko som sa musela naučiť, ale vydržala som to, dúfam, že aj toto vydržím. Chcem poďakovať vedeniu mesta, že sa snaží nám pomáhať a nielen teraz. Naozaj je to príkladná spolupráca už od kedy som získala certifikát regionálneho výrobcu,“ dodala medovnikárka.