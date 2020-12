Poslanci rozhodli, Lučenčania sa konečne dočkajú plavárne

Mesto vyhlási verejné obstarávanie na dodavateľa stavby a spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie.

16. dec 2020 o 18:30 Marcela Ballová

LUČENEC. Zdá sa, že Lučenčania sa predsa len dočkajú krytej plavárne. Tá v centre Novohradu absentuje od roku 2015, kedy ju samospráva pre havarijný stav zatvorila.

Podľa najnovších informácií, ktoré dnes (16. 12.) zverejnil na sociálnej sieti viceprimátor Pavol Baculík, mestskí poslanci na svojom utorkovom (15. 12.) zasadnutí schválili vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa na vybudovanie plavárne.

Viceprimátor pripomenul investičný zámer mesta na vybudovanie krytej plavárne z roku 2017. Mal byť financovaný z úverových zdrojov.

"V roku 2019 sme schválili vyhlásenie a zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác na vybudovanie plavárne v meste Lučenec s tým, že sme vytvorili komisie. 22. júla 2019 primátorka Alexandra Pivková nariadila vyhlásenie súťaže," priblížil viceprimátor a pokračoval: "No vzhľadom k tomu, že časť poslancov chcela túto veľkú investíciu prediskutovať, pozastavila vyhlásenie verejného obstarávania.

Nasledovala séria stretnutí ohľadom vybudovania plavárne. Viceprimátor zdôraznil, že bolo potrebné vyjadrenie každej komisie.

"Päť komisií napokon súhlasilo s tým, aby mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávateľa stavby a spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie mestskej plavárne v Lučenci," ozrejmil.

Pavol Baculík tvrdí, že ho viacerí Lučenčania utvrdzovali v tom, že boj za výstavbu plavárne v meste nie je márny a že ju budú využívať. Doposiaľ im boli k dispozícii plavárne v Rimavskej Sobote a Veľkom Krtíši.

"Som rád, že sa nám podarilo presadiť dôležitosť plavárne, pretože by som si nevedel predstaviť, aby Lučenčania chodili plávať do okolitých miest. Plávanie je mojou srdcovkou a som presvedčený o tom, že je jedným z najzdravších športov, vhodným pre všetky vekové kategórie. Práve tento šport som od začiatku svojho pôsobenia v meste chcel Lučenčanom sprístupniť. Preto ma teší, že sa nám to spoločnými silami podarilo a že mestská plaváreň už nie je len víziou," zakončil viceprimátor.

Lučenecká samospráva ohlasovala na začiatku tohto roka výstavbu plavárne v meste za investičnú akciu roka 2020. Celkové náklady na jej výstavbu mali byť podľa vtedajších slov primátorky Alexandry Pivkovej na úrovni 4,3 milióna eur.

Podľa dôvodovej správy mal byť jej súčasťou bazén so šiestimi plaveckými dráhami s rozmermi 25 x 12,5 metra. Jeho hĺbka mala dosahovať 1,2 až 1,6 metra. Rátalo sa aj s detským bazénom hlbokým 0,3 metra a rozmermi 3,7 x 3,7 m.