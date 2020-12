Vianočný príbeh je tiež o nezištnej pomoci, vďaka župe ho zažili aj v jednej z lučeneckých škôl

Matejova rodina si počítač pre syna nemôže dovoliť. Študent sa doposiaľ musel spoliehať len na internet v mobile, ktorý si platil z prospechového štúdia. Za pomoc je veľmi vďačný.

16. dec 2020 o 20:52 Marcela Ballová

LUČENEC. Vyučovanie na stredných školách prebieha pre koronavírusovú pandémiu dištančnou formou. Niektorí žiaci však nemajú počítače. Banskobystrická župa sa im rozhodla pomôcť. Ešte v októbri vyhlásila zbierku.

Pomohli firmy aj samotný kraj a vďaka dobrodincom sú už desiatky stredoškolákov vybavené na tento typ vyučovania. Dostali totiž počítače.

Notebooky sa ušli aj 21 žiakom Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera v Lučenci.

Medzi nimi je aj tretiak Matej Berky. Rozpočet jeho rodiny na počítač nestačil. Musel sa uspokojiť len s mobilom. Vedeniu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa rozhodol poďakovať v mene všetkých študentov aj pedagógov spomínanej školy. Váži si aj pomoc ostatných ľudí, ktorí mu pomohli.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nie pre všetkých žiakov je počítač samozrejmosťou

„Asi by som začal tým, že keď som si vyberal školu, bol som oboznámený s tým, že budem potrebovať k štúdiu vyspelé technológie dnešnej doby, ako je mobil, internet a to najdôležitejšie - počítač alebo notebook. Žiaľ, v mojej rodine a vzhľadom na naše financie som mal doteraz k dispozícii len mobil. To mi stačilo, až kým sme neprešli na projektovanie na počítačoch. Keď sme ešte chodili do školy, to bolo fajn, mohol som pracovať na školských počítačoch a odovzdávať tak výkresy alebo projekty. Ale teraz, keď sme v situácii, v akej sme, to mám veľmi ťažké. Musel som si zaobstarať aspoň internet do mobilu a platím si ho z prospechového štipendia, ktoré mi chodí každý mesiac. Počítač si, žiaľ, neviem dovoliť vôbec, preto mi veľmi pomôže akákoľvek podpora, za ktorú som veľmi vďačný. Určite je rada aj moja mama, ktorá sa snaží, aby som mal lepšie podmienky pre štúdium a robí všetko, čo je v jej silách. Máme dištančné obdobie, a preto neviem projektovať na počítači v škole, ale musím chodiť k môjmu najlepšiemu kamarátovi a z jeho počítača posielať domáce úlohy, projekty učiteľom. Týmto by som chcel poďakovať aj jemu a jeho rodine za to, že mi podali pomocnú ruku v ťažkej situácií a umožnili mi chodiť k nim na počítač a robiť si úlohy. Poďakovať chcem aj mojej triednej profesorke, mojej škole a všetkým v našom kraji za ochotu, že mali snahu mi pomôcť. Za túto ochotu verím, že stále sú ešte na svete dobrí ľudia. Som nesmierne rád, že som dostal takúto možnosť ďalej pokračovať v štúdiu,“ píše študent.

Škola si pomoc pre študentov cení

Pomoc župy si cenia aj učitelia zo spomínanej školy. Ďakujú všetkým, ktorí im pomáhajú, od rodičov, cez verejnosť, firmy či dobrovoľníkov.

„Vážený pán Lunter, osobitne ďakujeme Vám za pomoc stredoškolákom v našom kraji, za podporu našej práce, za priam vianočný príbeh o spolupatričnosti, nádeji a sile v nás. Potešil oveľa viac ľudí ako si predsavzal, pretože vďaka nemu sme si uvedomili, že žiť v kraji, kde ľudí spojí v ťažkých časoch skutočný príbeh Vianoc o darovaní a pomoci, znamená žiť na tom najlepšom mieste – doma,“ dodala k poďakovaniu učiteľka Olívia Sojková.

Zareagovali firmy aj sociálny podnik

Informáciu o spomínanej aktivite župy sme priniesli aj 25. novembra. Podľa slov vicežupana Ondreja Luntera sa do tohto dňa vyzbieralo 88 počítačov. Ďalších 37 mala župa prisľúbených. K žiakom putovalo e aj 37 vyradených, avšak stále funkčných počítačov priamo z Úradu BBSK.

„Teší ma, že aj takýmto spôsobom môžeme pomôcť deťom, ktoré by inak mali k dištančnému vzdelávaniu sťažený prístup,“ povedal uplynulý mesiac podpredseda BBSK, ktorý stojí za spomínanou iniciatívou.

„Zvolili sme taký kľúč, aby sme boli schopní kompletne obslúžiť potreby celej školy – teda aby ani jedno dieťa v ani jednej triede nezostalo bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu. Veríme, že sa nám podarí vyzbierať aj ďalšie počítače a prostriedky a postupne pokryjeme aj potreby takých škôl, kde nemá dostatočné vybavenie aj viac ako stovka detí,“ priblížil Ondrej Lunter.

Konkretizoval, že do spomínaného dátumu darovalo stredoškolákom v kraji počítače 32 firiem a jednotlivcov. Niektorí poukázali peniaze na transparentný účet.

„Prvý sa do zbierky zapojil banskobystrický sociálny podnik Zedko. K ďalším darcom, ktorí venovali viac ako päť počítačov, patrila bratislavská advokátska kancelária Taylor Wessing, zdravotnícke zariadenie NovaMed, stavebná spoločnosť Skanska SK, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia či Lenovo CSR. Na transparentný účet prispela doposiaľ najvyššou sumou 2500 eur pri príležitosti svojho 25. výročia na Slovensku spoločnosť McDonald´s Slovakia, 800 eur venovalo združenie ŠK Alyssum,“ upresnil vicežupan.

Školákom, ktorí to potrebujú, zabezpečil BBSK na vlastné náklady internetové pripojenie. Z vlastných prostriedkov zakúpil USB modemy, súpravy slúchadiel aj mikrofónov.

V prvej fáze takto uspokojil potreby osemnástich škôl a vyše 160 detí.

Žiaci dostávajú počítače kompletne vyčistené, preinštalovné a so všetkými potrebnými licenciami. Vo výpožičke im zostanú až do ukončenia stredoškolského štúdia.