Netradičná učebňa dýcha tradíciami našich predkov, tie chcú sprostredkovať aj žiakom

V haličskej základnej škole dali nevyužívanému priestoru nový rozmer.

21. dec 2020 o 9:36

Článok pokračuje pod video reklamou

HALIČ. V Základnej škole s materskou školou Hany Ponickej v Haliči pribudla zaujímavá novinka. Ide o miestnosť, ktorá bude slúžiť na výučbu žiakov. Nejde však o tradičnú školskú triedu, ale o vkusne zariadený priestor, v ktorom sú predmety pripomínajúce niekdajší život našich starých mám i otcov. Aj školské lavice sú v nej také, aké sú už len v pamäti tých, čo z nich už dávno vyrástli. Podľa slov riaditeľa školy Radoslava Čičmanca nebude učebňa slúžiť iba pre potreby jedného predmetu. Snažili sa ju zariadiť tak, aby v sebe spájala históriu s umením a aby doslova dýchala ľudovými tradíciami, spojenými s poctivou prácou našich predkov.

To, že na nevyužitom mieste po starých umyvárňach bude nejaká učebňa, bolo riaditeľovi jasné hneď vtedy, ako na školu pred tri a pol rokom prišiel.

„Sme na dedine s bohatou kultúrnou a historickou tradíciou a máme žiakov z ďalších malebných slovenských obcí, ako sú Polichno, Lentvora, Ábelová a ďalšie. Chceme v nich takto zachovať myšlienky na ich predkov, na príbytky ich starých mám a otcov. Chceme im ukázať, ako sa žilo kedysi a tiež, ako vyzerala škola bez technických vymožeností – škola na vidieku,“ dodal s tým, že v učebni si budú môcť žiaci históriu pozrieť, ohmatať, ovoňať a hlavne zažiť na vlastnej koži.

Projekt si financovali sami

Vybudovanie takejto učebne trvalo dosť dlho hlavne kvôli financovaniu. Škola si ho totiž platila z vlastných zdrojov. Najmä z výťažku z tomboly tradičných školských plesov a prenájmu tried na letný tábor.

„Nikam sme sa neponáhľali. Robili sme veci postupne a premyslene tak, aby bol výsledok čo najdokonalejší. Najdrahšou položkou bolo vyrobenie drevených okien, spojených do jednoliateho celku, s odkladacími policami. Je to jedinečný posuvný mechanizmus, vyrobený na mieru tak, aby zachoval ráz miestnosti a zakryl osadené plastové okná,“ pripomenul Čičmanec.

Určitú investíciu si vyžiadali aj stavebné práce.

„Nadšenec Roman Kupec nám urobil nádherné hlinené omietky za doslova symbolickú cenu. Dosky na tradičnú drevenú dlážku sme mali z iného projektu, pričom samotnú podlahu položili naši šikovní školníci. Toto všetko nás vyšlo približne tisíc eur.“

Aj oddychová zóna

Všetky predmety, nábytok a dekorácie získali postupne darom. Staré školské lavice im darovala ZŠ Haličská 7 z Lučenca a farár z obce Mašková. Tie po drobných rekonštrukčných prácach budú môcť riadne využívať a môcť si tak vychutnať niekdajšiu atmosféru obecných škôl. V oddychovej časti sa nachádzajú dve lavice a veľký stôl, kde budú môcť pracovať na rôznych praktických či umeleckých činnostiach. Jedinečnú atmosféru dotvárajú predmety pripomínajúce domácnosti a život v minulosti.

Niekdajšiu kuchyňu reprezentuje autentický kredenc s riadom či rôznymi nádobami, kuchynský stôl a dobové umývadlo. Spálňa je zastúpená tradičnou almarou a truhlicou na odkladanie oblečenia. Takisto tu nájdeme niekoľko predmetov zo stodoly či pitvora, ktorými si domáci pomáhali pri spracovávaní prírodnín alebo produktov z poľa. A všetko je to citlivo doplnené predmetmi slúžiacimi pre každodennú potrebu, nie zriedka vyrobenými šikovnými rukami obyvateľov takýchto príbytkov.

„Poďakovať by som chcel najmä starostovi obce Polichno a Mestskému múzeu v Lučenci, ktorým vďačíme za nábytok. No a ostatné predmety doniesli zamestnanci školy, ktorí prevetrali povaly, kôlne či stodoly starorodičovských domov,“ zakončil riaditeľ školy.