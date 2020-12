Aj deti v Haliči sa snažili dostať lásku do krabice od topánok

Žiaci miestnej školy aj za pomoci rodičov sa zapojili do úspešnej iniciatívy.

17. dec 2020 o 13:11 rv

Článok pokračuje pod video reklamou

HALIČ. Už niekoľko rokov funguje na Slovensku iniciatíva pod názvom "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?". V predvianočnom období vyzýva ľudí, aby do krabíc nazbierali veci, ktoré by mohli potešiť seniorov počas Vianoc. Takto vytvorené darčeky k nim potom doputujú. S touto myšlienkou sa okrem mnohých ďalších ľudí stotožnili aj v Základnej škole s materskou školou Hany Ponickej v Haliči a pripojili sa k nej.

„Spolu s rodičmi nabalili do krabíc pre opustených seniorov všakovaké prekvapenia. Osamotení starkí si tam nájdu knihy či krížovky na dlhé chvíle, kávičku, čaj a sladkosti na spoločné posedenia, pletené ponožky na zahriatie v chladných dňoch a na pamiatku krásne obrázky, vyšívané dielka či vianočné pozdravy od detí zo školy," uviedol Radoslav Čičmanec, riaditeľ školy.

Podľa jeho slov sa priamo na škole vyzbieralo úžasných päťdesiat krabíc plných darčekov. Spolu s ďalšími šestnástimi krabicami, ktoré doniesli do školy aj ďalší obyvatelia obce budú mať opustení seniori v Haliči, okolitých obciach a tiež obyvatelia Domu Svätého Juraja v Starej Haliči o niečo krajšie Vianoce.

„Budú vedieť, že deti spolu s rodičmi v Haliči myslia aj nich a takýmto spôsobom im odovzdávajú vďaku za všetko to, čo počas svojho života pre svoje okolie urobili. Opäť v nich v toto čarovné obdobie zapália plamienok radosti a lásky. Nech sú ešte dlho medzi nami," zaželal podarovaným Čičmanec.