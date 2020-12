Dve krízy, ktoré musela župa riešiť. Jedna súvisí aj s Novohradom, druhá s Gemerom

Obidva problémy pocítilo veľa ľudí.

17. dec 2020 o 11:35 SITA

LUČENEC, MURÁŇ. Okrem koronakrízy riešil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v tomto roku aj ďalšie dve krízy. Jednou je spor s autobusovými dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec a druhou cesta II/531 v okrese Revúca zničená v júni prívalovým dažďom.

Ako uviedol predseda BBSK Ján Lunter, v obidvoch týchto krízach dochádza k posunu.

S dopravcami kraj rokuje za pomoci štátnej akciovky MH Manažment, ktorá ako akcionár obidvoch dopravcov aktívne vstúpila do rokovaní o usporiadaní budúcich vzťahov.



„V tejto chvíli sú rokovania na úrovni právnych zástupcov a kreovania zmluvy o budúcej zmluve. Robíme ako kraj všetko pre to, aby nenastalo právne vákuum v čase, keď krajský súd potvrdí právoplatnosť rozsudku prvostupňového súdu, predtým, ako sa zabezpečovania verejnej dopravy ujme víťaz pripraveného medzinárodného tendra,“ uviedol župan s tým, že tender na zabezpečenie verejnej autobusovej dopravy v kraji má byť vyhlásený v prvom štvrťroku budúceho roka. Pripravovaná zmluva s dopravcami má zabezpečiť spoluprácu až do prevzatia prevádzkovania autobusovej dopravy novým víťazom tendra aj v prípade zneplatnenia sporných dodatkov súdom.



Cesta II/531 v okrese Revúca medzi Muráňom a Prednou Horou bola zničená po intenzívnej búrke s prívalovým dažďom v nedeľu 28. júna. Túto cestu má podľa Luntera dodávateľ prác sprevádzkovať v jednom profile v piatok 18. decembra.



Spor medzi BBSK a SAD Zvolen sa začal v septembri 2018, keď BBSK informoval, že odmieta plniť od januára 2019 zmluvy s dopravcami zabezpečujúcimi prímestskú autobusovú dopravu v kraji.

Príčinou mali byť dodatky so SAD Lučenec a so SAD Zvolen predlžujúce zmluvy o päť rokov, ktoré podpísalo bývalé vedenie župy v roku 2017. V decembri minulého roka Okresný súd vo Zvolene rozhodol, že dodatok, ktorý podpísala SAD Zvolen s bývalým vedením kraja za pôsobenia Mariana Kotlebu, je minimálne v časti predĺženia pôvodnej zmluvy o päť rokov uzatvorený v rozpore so zákonom.

Obidve strany sa voči rozsudku odvolali. Pre spor počas posledného januárového víkendu nejazdila väčšina prímestských autobusových liniek.