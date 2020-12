Ľudia z okresu Lučenec darovali seniorom vyše 4 400 krabíc plných lásky

Aj maličkosti môžu veľakrát veľmi potešiť.

18. dec 2020 o 10:12 Marcela Ballová

LUČENEC. Tretí ročník zaujímavého predsviatočného projektu s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabie od topánok? opäť potvrdil, že Slováci sú dobrosrdeční a prajní ľudia. Dôkazom toho je 22 900 krabíc plných lásky, ktoré poputujú k seniorom. Vyše 4 400 z nich je z okresu Lučenec.

"Mesto sa do projektu zapojilo v spolupráci s Červeným krížom. Vyzývali sme dobrých ľudí na celom Slovensku, aby naplnili krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičku alebo deduška v domove dôchodcov či osamoteného seniora," informovala Alexandra Pivková, primátorka Lučenca s tým, že pre niektorých starkých to môže byť jediný darček, ktorý na Vianoce dostanú.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Preto mnohí Slováci symbolicky vložili do krabíc aj kúsok svojho srdca," podotkla. Zároveň konkretizovala, že do tentokrát sa do zbierky zapojilo vyše 386 zariadení a 120 kontaktných osôb.

"Okres Lučenec dokázal, že tu žijú naozaj skvelí ľudia, ktorí majú lásky na rozdávanie, keď sa nám podarilo vyzbierať viac ako 4 400 krabíc. Vyzbierali sme ich toľko, že naše darčeky putovali do celého Slovenska, do častí, kde ľudia neboli až takí štedrí. Chceli sme urobiť radosť aj našim seniorom, ktorí bývajú v mestských nájomných bytoch. Do tohto milého projektu sa v okolí Lučenca aj v tejto neľahkej dobe zapojilo veľké množstvo ľudí, za čo im veľmi pekne ďakujem," zakončila primátorka.