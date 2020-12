Mladík z okresu Rimavská Sobota vošiel do križovatky na červenú, skončilo sa to zrážkou

V priebehu dvoch hodín dve dopravné nehody a dve zranené osoby.

18. dec 2020 o 15:20 (mb)

Mladík z okresu Rimavská Sobota vošiel do križovatky na červenú. (Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

RIMAVSKÁ SOBOTA. Nedali prednosť v jazde a skončilo sa to zrážkami áut. V jednom prípade aj kamióna. Zvolenskí dopraváci riešili vo štvrtok 17. 12. dve vážne nehody.

"Večer sa na križovatke pri Poľane zrazili dve osobné autá. Osemnásťročný vodič Citroena z okresu Rimavská Sobota pravdepodobne nerešpektoval svetelné dopravné zariadenie, pričom nedal prednosť v jazde a pohol sa do križovatky v čase, keď na semafore svietila červená. Narazil do oproti idúceho auta Škoda Octavia, ktoré viedol 43-ročný Zvolenčan a v tom čase prechádzal križovatkou na zelenú," informovali ochrancovia zákona s tým, že v aute, do ktorého mladík narazil, sa zranila spolujazdkyňa.

"Škody na autách sú odhadnuté na 11-tisíc eur," upresnili policajti a priblížili aj druhú dopravnú nehodu. K tej došlo pred spomínanou nehodou vo Zvolene, na križovatke ciest I/16 a cesty od Lieskovca.

"Tridsaťšesťročná vodička osobného auta z Detvianskej Huty jazdila od Lieskovca na hlavnú cestu a v križovatke nedala prednosť v jazde kamiónu, ktorý išiel od Zvolenskej Slatiny na Zvolen, následkom čoho došlo k zrážke. Vodička bola so zraneniami prevezená do nemocnice."

V tomto prípade odhadli škodu na autách na 20-tisíc eur.

"U vodičky bol nariadený odber krvi na prípadné požitie alkoholu, u ďalších vodičov alkohol zistený nebol. Obidve dopravné nehody polícia ďalej objasňuje," zakončili policajti.