Lučenčania zaplatia v budúcom roku za teplo o 10 percent menej

Spoločnosť Veolia Energia Lučenec vráti odberateľom za tento rok vo vyúčtovaní viac ako 200-tisíc eur.

21. dec 2020 o 16:23 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Lučenčania odoberajúci teplo od spoločnosti Veolia Energia Lučenec, a.s., zaplatia v budúcom roku za teplo v priemere o 10 percent menej ako v tomto roku. Ako ďalej informuje mesto na webovej stránke, v koncoročnom vyúčtovaní sa odberatelia teplej vody a tepla môžu tešiť aj na preplatky. Výrobca a dodávateľ tepla vráti v koncoročnom vyúčtovaní za rok 2020 svojim zákazníkom viac ako 200-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty.



Štandardná lučenecká domácnosť môže za aktuálny rok ušetriť medziročne v priemere až 32 eur bez DPH. „Samozrejme, to, koľko konkrétna domácnosť za teplo v konečnom dôsledku zaplatí, bude závisieť od skutočných klimatických podmienok posledného mesiaca roku 2020, od ktorého sa bude odvíjať množstvo dodaného tepla a v nemalej miere tiež od správania sa užívateľov vykurovaných objektov a technického stavu budov,“ objasňuje samospráva.



Na cenách sa podľa spoločnosti Veolia odráža cenovo priaznivý vývoj v oblasti energetiky. „Predpokladáme, že klienti našej spoločnosti v meste Lučenec zaplatia za teplo odobrané v nasledujúcom roku v priemere o 10 % menej než v roku 2020, a to aj napriek všeobecne nepriaznivej ekonomickej situácii a do istej miery aj neistote, ktorá vládne na trhoch s palivami. Individuálna výška preplatku pre konečných spotrebiteľov však zálež na nastavení mesačných zálohových platieb, ktoré stanovil správca alebo domové spoločenstvo,“ konštatuje firma.



Klasické letné odstávky teplej vody sú minulosťou, Veolia však aj naďalej modernizuje a investuje do zariadení centrálneho zdroja tepla. „Počas roku 2021 bude dodávka teplej úžitkovej vody v letných mesiacoch plánovane prerušená iba tam, kde sú plánované investičné akcie a opravy väčšieho charakteru,“ doplnil lučenecký dodávateľ tepla.