Budú vedieť, že na nich myslia aj cudzí ľudia

22. dec 2020 o 14:36 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Dôchodcovia žijúci v zariadeniach sociálnych služieb prežijú Vianoce bez svojich blízkych, ale určite nebudú bez pocitu, že na nich nikto nemyslí. V Lučenci vzniklo niekoľko iniciatív, ktoré im určite spríjemnia sviatočné chvíle. Ako vlastne vyzerajú Vianoce v týchto zariadeniach, poodhalila Estera Rózsárová zo ZSS Harmónia, ktoré je v Lučenci na Tuhárskom námestí.

„Vianoce sú vnímané ako jeden z najkrajších sviatkov, počas roka spájaný so stretnutiami s blízkymi ľuďmi a rodinou, čo v súčasnej situácii nie je už taká samozrejmosť ako po iné roky. Na čas vianočný sa začneme pripravovať už od novembra, v zariadení máme kreatívnu dielňu, kde naši klienti budú robiť vianočné ikebany a ozdoby. Ľudia mimo zariadenia majú v súčasnosti zakázaný vstup do zariadenia a našim seniorom najviac chýba kontakt s ľuďmi. Tak jediná možnosť, ako potešiť našich seniorov je vo forme malých darčekov, ktoré by mohli do zariadenia poslať, alebo aj pohľadnica by potešila,“ uviedla.

Bez toho, aby vedel o týchto slovách, zorganizoval Roman Palatický z OZ Jánošík Novohrad vianočnú zbierku pre ich klientov. Vyzval v nej firmy i jednotlivcov, aby prispeli do zbierky sviatočných potravín a darčekov. Odovzdávala sa symbolicky 12. decembra o 12.00 hod. Do zbierky prispelo nakoniec dokopy 16 darcov a seniori od nich dostali skutočnú všehochuť rôznych pochutín a ovocia. Od sestier Sihelských dostali pre zmenu ich obidva albumy, firma Creative Solutions pridala obrazy na spestrenie prostredia zariadenia.

Spomenuli sa nich aj deti

Na seniorov si spomenuli aj deti zo Základnej školy Vajanského, ktorá sídli oproti zariadeniu. Aj vďaka štedrosti ich rodičov poputovalo spod vianočného stromčeka v škole už v piatok 11. decembra do ZSS Harmónia osobné auto plné darčekov, ktoré dostanú seniori na Štedrý deň.

„Veríme, že im vyčaria úsmev na tvári,“ dúfa vedenie školy prostredníctvom sociálnej siete a zároveň poďakovalo všetkým, čo myslia aj na iných.

Bokom nezostali ani žiaci so Spojenej školy internátnej v Lučenci okrem tých starších aj deti zo Špeciálnej materskej školy internátnej, ktorá je súčasťou tejto školy.

„Napriek nepriaznivej situácii, ktorá je tu s nami už niekoľko mesiacov, deti s pani učiteľkami z motýlikovej triedy nacvičili vianočný program zostavený z básničiek, tanca, pesničiek, rozprávky a vinšovaní," prezradila učiteľka Sylvia Golianová. Z pripraveného programu vzniklo video, ktoré bolo určené nielen pre príbuzných detí.

„A nielen im spravili radosť, ale aj starkým a starkám v zariadeniach sociálnych služieb v Lučenci, kde im tento vianočný darček premietli starostliví zamestnanci. Deti z motýlikovej triedy želajú všetkým prežitie vianočných sviatkov v pokoji, šťastí a hlavne v zdraví," dodala Golianová.