Recept na zdravšie Vianoce

Niekoľko receptov (nielen) na Vianočné menu

Vianočná kapustnica

Počet porcií: 5

čas prípravy: 25 min.

• 1 hrnček kvasenej kapusty • olej bio • 1 cibuľa • 1/2 údený tempeh

• 1/4 sladkej mletej údenej papriky • 2 strúčiky cesnaku • 2 bataty

• 1,5 hrnčeka sušených hríbov • hrsť sušených nakrájaných sliviek

• 1 PL solčanka alebo nesodík – bio vegeta • na dochutenie Tamari sójová omáčka •1 PL zázvorová šťava • soľ • rastlinná smotana na zjemnenie

Postup

Na oleji speníme posolenú cibuľku, pridáme na kocky nakrájaný údený tempeh, opražíme do chrumkava. Pridáme papriku, kapustu, opražíme, pridáme huby, ktoré sme dopredu zaliali horúcou vodou a neskôr scedili. Kapustu podlejeme vodou, pridáme lyžicu solčanky, sušené pokrájané slivky a dusíme do mäkka. Bataty ošúpeme, pokrájame a uvaríme v osobitnom hrnci. Potom ich rozmixujeme v troche vody, v ktorej sa varili na hustú kašu, ktorú následne pridáme do už mäkkej kapusty. Uvedieme do varu a zjemníme trochou smotany. Odstavíme, dochutíme zázvorovou šťavou a podávame.

TIP: Ak mávate na Vianoce hríbovú polievku, postup je rovnaký, len vynecháte kapustu a polievku dochutíte umeoctom.

Klobásové guľky (do kapustnice)

• 1 údený nastrúhaný tempeh • •¼ šálky uvarených nasekaných jačmenných krúpok (alebo pohánky)

• ½ lyžičky rasce • 2 strúčiky cesnaku

•1 hrsť nasekaných ošúpaných mandlí

•1 lyžička mletej sladkej papriky

• štipka tuhej papriky alebo chilli

• štipka čierneho mletého korenia

• 2 lyžice pohánkovej múky

• 1 lyžica ľanových vločiek namočených v 1 dcl vody

• Tamari sójová omáčka, soľ

Všetky ingrediencie zmiešame a pripravíme lepivú hmotu, z ktorej mokrými rukami tvarujeme guľky. Hodíme do vriacej kapustnice, počkáme, kým vyplávajú na povrch a kapustnicu odstavíme. Dobrú chuť!

Zemiakový šalát s majonézou

Počet porcií 5

Čas prípravy 30 min

Zemiakový šalát je sám o sebe dosť ťažký na trávenie. Skúste ho urobiť po svojom no s inou ľahšou majonézou bez vajec a kvanta oleja, ktorá vám trávenie nezaťaží, naopak, podporí ho hlavne ume ocot, ktorý pri pravidelnej konzumácii robí s vašim trávením hotové zázraky.

•Kešu majonéza

•150g kešu orechov

•1 šalotka

•1/2 malej lyžičky cesnaku

•1/4 hrnčeka čerstvej citrónovej šťavy

•2 lyžice kvalitného slnečnicového oleja

•1PL(polievková lyžica) ume ocot

•1PL horčica

•1ČL(čajová lyžička) soľ

štipka himalájskej soli, alebo i štipka čiernej himalájskej soli, ak sa vám žiada vyslovene chuť vajíčka

Prvú si pripravíme kešu majonézu, aby mala čas odstáť v chladničke.

Kešu orechy namočíme aspoň na 2 najlepšie na 5 hodín do studenej vody. Scedené orechy následne mixujeme v mixéry so šalotkou, citrónovou šťavou, cesnakom a soľou, do krémovej konzistencie. Ak treba môžete pridať pár lyžíc studenej vody. Na dosiahnutie krémovej konzistencie na koniec postupne pridajte kvalitný slnečnicový olej. Hotový krém dáme v uzavretom sklenom pohári do chladničky. Takto by mala vydržať 2 týždne.

Vianočný ľahký zemiakový šalát

•8 zemiakov

•citrónová šťava z 1 citróna na dochutenie

•1 nakladaná mrkva s hráškom

•2 šalotky

soľ a korenie podľa chuti

•kešu majonéza podľa chuti

•kyslé uhorky

•Miesto vajíčka hrsť nakrájanej tekvice hokaido opraženej do mäkka na oleji s čiernou soľou

Kyslé uhorky a šalotku nakrájame na drobné kúsky. Hokaidó si opečieme na 1 PL oleja do mäkka aj s čiernou soľou. Chuťovo i vzhľadovo bude plniť funkciu vajíčka. Zdravotné benefity sú určite neporovnateľné. Vychladené zemiaky ošúpeme, pretlačíme cez sitko. Všetko spolu premiešame v miske. Pridáme šalotku, uhorky a zeleninu. Zmiešame s majonézou, ochutnáme a dochutíme citrónovou šťavou a podľa potreby i ume octom, ktorý robí príjemnú kyselkavú chuť a podporuje trávenie.

Vlhkosť a zriedenie šalátu môžeme podporiť použitím nálevu, v ktorom necháme odmočiť šalotku, cibuľu. Nálev si pripravíme z ½ hrnčeka vody, 2 PL citrónovej šťavy, alebo ume octa a 1PL ryžového sirupu a 1 ČL soli, kúsok čierneho korenia. Poprípade, niekto používa nálev z uhoriek. Ak ho máme domáci, nemusíme si pripravovať nálev. Zahrejeme ho a necháme v ňom postáť cibuľu. Potom ním aj s cibuľou zalejeme zemiaky ktoré nálev absorbujú a až ak pridávame ostatnú zeleninu a majonézu. Po použití nálevu väčšinou šalát dochucovať netreba.

Hotový šalát pred prvým podávaním necháme odstáť aspoň 5 hodín, aby mali čas splynúť všetky chute.

TIP: Ak do majonézy pridáte nakrájanú cibuľu a postrúhanú kvasenú uhorku, získate lahodnú tatársku omáčku.

Kváskové opekance s makom

•300 g rozkvas z ražného kvásku

•850g celozrnná špaldová múka

•450 ml rastlinné mlieko

•2ČL soľ

•2PL olej

•1 PL ume ocot

Do misy dáme 1-2 PL kvásku, pridáme 150 g ražnej múky a 150 ml vlažného mlieka. Všetko riadne vymiešame dohladka a misu s kváskom obalíme potravinovou fóliou. Necháme do večera vykvasiť pri izbovej teplote. Keď nám kvások vykvasí, zamiesime cesto s ostatnými surovinami okrem soli a octu. Cesto miesime tak 15 minút. Musí byť pekné hladké. Cesto aj s misou vložíme do igelitovej tašky a necháme pol hodiny postáť pri izbovej teplote. Potom ho dáme ešte raz premiesiť, pridáme soľ a ocot. Miesime len toľko aby sa nám soľ aj s octom zapracovali do cesta. Misu s cestom zabalíme do igelitu a dáme na noc do chladničky. Na druhý deň, aspoň po 12 hodinách, vyberieme cesto na pomúčenú dosku a roztiahneme ho rukami na obdĺžnik hrubý asi 1,5 cm. Môžeme si pomôcť aj valčekom, ale opatrne. Necháme pol hodinu postáť. Potom robíme asi 2 cm široké pásy. Ukladáme na plech, vyložený papierom na pečenie. Keď máme všetko na plechoch, z tohto množstva vyjdú 3 klasické plechy, zapneme si rúru na 250°C. Kým sa nám rúra vyhreje, opekance voľne na plechu necháme kysnúť. Akonáhle rúra signalizuje, že už je vyhriata, ponatierame opekance trochou vody a pečieme asi 18 minút na 250 °C. Treba dávať pozor na farbu. Neodporúčam dlho piecť. Po vychladnutí si ich uskladníme v chlade a suchu. Potom pred podávaním nakrájame na veľkosť podľa seba. Dajú sa robiť aj malé guľôčky a piecť ich také okrúhle, ale tiež moc neodporúčam, lebo budú po upečení tvrdé.

Potom už postupujeme ako pri klasických opekancoch. Nakrájame a vložíme ich odmočiť do teplého rastlinného mlieka. Odcedíme, posypeme makom, polejeme kukuričným sladom, alebo ryžovým sirupom a pridáme trochu kokosového oleja.

Pečené mandle

Aké slané dobroty chrumkáte počas sviatkov? V zime preberá žezlo element voda a s ním spojené obličky a močový mechúr, ktoré sú najviac oslabené a preto ich treba podporiť. Slané je teraz dovolené. U nás sa sviatky nezaobídu bez pečených mandlí a cicerových chrumiek.

Mandle si jednoducho ošúpete. Sparené vriacou vodou, sa dajú šúpať, potom ich zalejte panenský olejom. Nechajte pár hodín stáť. Pečte na papieri na pečenie cca na 170 stpňoch 45 min. Hotové osoľte a dajte do misy s obrúskom, ktorý popije olej. Pozor! Sú veľmi návykové. Pokiaľ sú, od misy sa nepohnete.

Niekto to rád sladké...

Linecké kolieska

•500 g celozrnná špaldová múka

•200 g kokosový olej

•120 ml biely rastlinný jogurt

•½ hrnčeku ryžového sirupu

•1PL tamari alebo štipka soli

•Vanilkový lusk

•Na lepenie džem bez cukru

•Na posypanie kukuričný slad v prášku

Kokosový olej vymiešame so sirupom a bielym jogurtom a postupne pridáme po lyžiciach pridávame múku a vanilkovy lusk.

Spracované cesto rozvaľkáme na pomúčenej pracovnej doske na plát s hrúbkou cca 5 mm a pomocou formičky vykrojíme hviezdičky. Upečieme na papieri na pečenie pri teplote 150 stupňov. Doba pečenia závisí od hrúbky a veľkosti hviezdičiek. Ja som piekla 15 minút. Upečené necháme vychladnúť na rovnej ploche a lepíme marmeládou.

Na tanieri ich posypeme práškovým sladom. Z uvedenej dávky vyjde cca 60 ks hviezdičiek.

Mrkvová torta

•Mrkvová torta s kešu krémom

•2 väčšie mrkvy nastrúhané

•1 hrnček mandľovej múky

•200g pohánkovej múky

•1ČL prášok do pečiva bio

•3dcl rastlinné mlieko mandľové

•3 PL olej kokosový

•4PL ryžový sirup

•1 Pl tamari

•2 hrste hrozienok

Kešu krém

•1 hrnček kešu

•3PL datlová pasta

•1 dcl horúcej vody

•2 PL mirin

Postup:

V miske si zmiešame suché ingrediencie zvlášť a mokré i s mrkvou zvlášť. Následne všetko zmiešame a vylejeme do olejom vymastenej a pohánkovou múkou vysypanej formy. Pečieme na 180 st. cca 35-40 min.

Plnka

Kešu si namočíme do vody na 3 hodiny. Sk chcete plnkou zdobiť i vrch, namočte dvojite množstvo orechov. Zlejeme a rozmixujeme s vodou a datlovou pastou. Ked korpus vychladne, prekrojime ho, naplníme plnkou a 7lyžíc si odložime na obalenie vrchu

torty.

Posyp :

Vlašské orechy si nasekáme a opražíme nasucho. Vychladnutými zdobíme tortu.

Brownies

•1 hrnček mandľovej múky

•½ hrnček gaštanovej múky

•½ hrnček ryžový sirup

•¼ hrnčeka karob

•½ hrnček rastlinné mandľové mlieko

•1 ČL prášok do pečiva

•1PL orieškové maslo

•2PL chia napučaných v ¼ pohára vody

•1 ČL tamari

•1PL mirin

•1 Vanilkový struk

Marmeláda na potretie

Poleva:

•6 PL orieškové kešu maslo

•5 PL kvalitná čokoláda

Posyp

Vlašské orechy

Postup:

Všetky suroviny na brownies okrem marmelády, zmiešame, vytvoríme homogénnu zmes a dáme ju do vymasteného a múkou vysypaného pekáča velkosti 25x30 cm. Pečieme vo vyhriatej rúre na 180 st. cca 35 min.

Hotový vychladnutý korpus potrieme marmeládou a polejeme polevou, ktorú si pripravíme rozpustením čokolády nad parou, do ktorej pridáme orieškové maslo.

Vrch ozdobíme orechami.