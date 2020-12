Tisovcu zachránil ligu, pred kariérou uprednostnil štúdium. Športové NAJ Mareka Draka

Hosťom v našej rubrike bol futbalový brankár a tréner Marek Drak.

27. dec 2020 o 9:29 Jozef Mikuš

RIMAVSKÁ SOBOTA. Futbalu sa venuje dlhé roky. Na zelenom trávniku si našiel domov medzi tromi žrďami, kde trápi súperových strelcov.

Zachutil mu aj trénerský chlebíček. Úspešne vyviedol A mužstvo MŠK Tisovec zo spodných priečok a v súčasnosti vedie starších dorastencov MŠK Novohrad Lučenec.

Marek Drak Vek: 32 Prezývka: Dráčik Hral za: MŠK Rimavská Sobota, Martin, Hajnáčka, Jesenské, FTC Fiľakovo, MŠK Tisovec, MŠK Novohrad Lučenec Dosiahnuté úspechy: „Robím futbal už 25 rokov, to je v dnešnej dobe úspech.“ Článok pokračuje pod video reklamou V súčasnosti: hráč MŠK Novohrad Lučenec, tréner MŠK Novohrad Lučenec 019

Aký bol váš najnepríjemnejší športový zážitok?

Sú dva momenty. Prvým je prestupové okienko, kedy nás Oštrom ešte ako funkcionár Rimavskej Soboty daroval do FK Jesenské, pričom sme si mysleli, že iba na ročné hosťovanie, no vykľul sa z toho prestup bez nášho vedomia.

Keď som následne chcel z FK Jesenské odísť, tak mi funkcionári vehementne bránili, keďže prestupová politika vtedy nebola nastavená tabuľkovo ako teraz, ale na dohode klubov za finančné prostriedky.

Samozrejme, predstavy Jesenského boli nereálne a nedošlo k dohodám. Vyriešil to až tabuľkový systém, ktorým ma vykúpilo FTC, kde som prežil pekné futbalové roky. Až na ten posledný. (smiech)

Druhým momentom bol zákrok Mira Iványiho na majstrovskom zápase, keď som si vyšiel do rohu pokutového územia pre loptu a nadelil mi šmýkačku z výskoku oboma nohami napred s rozbehom z takých 2 metrov. Podotýkam, že mohol mať tak 120 kíl. (smiech)

Odnieslo si to moje koleno, hrudník a brada. Celkom knockout to bol a hráč sa ešte čudoval, že dostal červenú kartu a na pol roka dištanc od futbalu, čo aj ukončilo jeho futbalovú kariéru. To je tak v týchto dedinských súťažiach.

Čo považujete za svoj najväčší športový úspech?

Keďže som si vybral namiesto futbalovej kariéry štúdium, tak určite úspešné ukončenie vysokej školy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na katedre telesnej výchovy a športu a taktiež úspešné ukončenie trénerskej UEFA Euro A licencie, kde by som sa chcel v trénerskom vzdelávaní posúvať ešte ďalej.

Akému inému športu by ste sa venovali, ak by ste si nemohli vybrať futbal?

Prešiel som si na vysokej škole mnohými športami, ale myslím si, že by to bola určite loptová hra, pretože s loptou ma to baví. Možno hádzaná, aj tam by som určite skončil v bráne, alebo možno tenis. Alebo v mladosti, keď som bol ešte rýchly, tak možno behy na krátke vzdialenosti.

Aký je váš nesplnený športový sen?

Tak určite, ako každý futbalista by chcel hrať najvyššie minimálne republikové súťaže, tak aj ja som v mladosti mal ambície. Bolo to celkom dobre rozbehnuté, no tu na juhu Slovenska sa dejú zvláštne veci, tak som išiel cestou vzdelávania, respektíve štúdia.

Na ktorý moment svojej športovej kariéry ste najviac hrdý?

Keď tak uvažujem, tiež sú to dva momenty.

Prvým bol raketový štart mojej klubovej kariéry v MŠK Rimavská Sobota, kde sme ako malé detičky na celé veľké ihrisko dokázali vyhrať prvú ligu. Suverénne sme porážali družstvá ako MŠK Žilina, Ružomberok, Dukla Banská Bystrica atď. A odchytal som každý zápas v základnej zostave. No potom sa v Rimavskej Sobote znova začali diať divné veci.

Druhý moment je trénerský, keď som už ako tréner viedol MŠK Tisovec a podarilo sa nám dať dokopy káder, urobiť kvalitnú poctivú prípravu, mentálne sústredenie a dokázali sme zachrániť Tisovec v súťaži aj s faktom, že sme mali po jesennej časti mínus 2 body. (smiech)

Aký bol najväčší športový trapas vašej kariéry?

Trapas sa určite stane každému. Ja si spomínam na situáciu v mladších žiakoch, keď sme v Liptovskom Mikuláši hrali ako suverénne družstvo o špicu tabuľky v 1. lige žiakov, ktorú sa nám aj podarilo vyhrať.

Spomínaný zápas sa začal zaujímavo, keďže som si dal asi v 5. minúte pätičkou vlastný gól. Prihrávka mala ísť na nášho stredného obrancu, ale skončila v bráne. Zápas sme nakoniec vyhrali, no nakoniec bezo mňa. Tréner to nezvládol a vystriedal ma. (smiech)

Kto je alebo kedysi bol vaším športovým vzorom?

Takým prvým vzorom bol Julo Nôta, ktorý na mne pracoval a záležalo mu na mojom rozvoji. Dal mi toho ako tréner najviac. Keď ideme do sveta, tak to je brankár Oliver Kahn.

Ak by ste mali takú moc, ktorý šport by ste zrušili a prečo? Prípadne, ktorý šport nemáte rád?

Určite by to boli bojové športy. MMA a podobné kopanice vôbec neobľubujem a ani ich nepovažujem za šport. Taktiež by mi nechýbal basketbal. (smiech)

Aký bol váš najkrajší zákrok alebo najlepší športový moment na ihrisku?

Zákrokov bolo veľmi veľa, ťažko vybrať konkrétny. Ale môžem povedať, že milujem reflexné zákroky na bránkovej čiare a, naopak, nemám rád, keď to dlho letí a mám čas rozmýšľať.

Koho považujete za svojho najväčšieho športového rivala?

Asi brankára Gregora Vargu. Sme dobrí kamaráti, hoci sme bojovali o post jednotky v bráne. Vážim si ho ako človeka a veľakrát sme na tréningu hrali rôzne súťažné súboje, kto dlhšie vydrží v bráne. Vedeli sme sa povzbudiť a vždy som mal rád, keď sme chytali proti sebe a súťažili, kto vyhrá.

Kto je vaším najväčším športovým priateľom?

Kamarátov mám veľmi veľa, ťažko povedať konkrétne, ale keď mám vybrať, tak s Robom Juhászom sme toho spolu preskákali veľa, či už od základnej školy na školských turnajoch, tak aj na strednej škole a potom na klubovej scéne v rovnakých družstvách.

Nasledovala rovnaká vysoká škola a nakoniec som ho viedol aj ako tréner v MŠK Tisovec, čo by som asi v živote ani nepredpokladal, že sa môže stať. Robo počúval a rešpektoval všetko aj v tejto úlohe, hoci je odo mňa o trošku starší.

Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo a nápoj?

Jedál je veľa. Ako sa hovorí, ja zjem všetko, čo mňa nezje, a navyše moja manželka fantasticky varí, tak je ťažké niečo vybrať. Skúste sa jej opýtať. (smiech)

Aký je váš najobľúbenejší film alebo seriál?

Filmy a seriály sú mojou slabou stránkou. Väčšinou som trávil čas inak ako pozeraním televízora a momentálne sa venujem hlavne rodinke a televízor som nemal zapnutý už asi rok. Takže najobľúbenejší 90-minútový film je zápas Realu Madrid.

Aká je vaša obľúbená kapela, spevák alebo hudobný žáner?

Počúvam relatívne všetko, hlavne tanečné pesničky. Kedysi som obľuboval Red Hot Chilli Peppers a iné rockové vecičky, čo nemám problém si pustiť ani teraz. No aktuálne najviac letím na Mirovi Jarošovi, keďže máme doma taký malý veľký ročný poklad.

Aká je vaša najobľúbenejšia kniha?

Zo zásady nečítam poviedky, romány a podobné pre mňa o čas oberajúce knihy. Najradšej mám odborné knihy, z ktorých sa niečo nové naučím a obohatia ma, so športovou, konkrétne futbalovou tematikou.

Ktorú činnosť robíte najradšej a prečo?

Trávim čas s rodinou a milujem pohyb a pivo a v neposlednom rade sa rád zabávam na ihrisku s loptou.

Kto je váš najobľúbenejší slovenský a aj zahraničný športovec/športovkyňa?

Slovenský športovec je Marek Hamšík a zahraničný Usain Bolt.