Lučenecká nemocnica skončila v hodnotení INEKO na 10. priečke, revúcka na úplnom chvoste rebríčka

Nemocnica v Rimavskej Sobote obhájila vlaňajšie piate miesto.

27. dec 2020 o 10:22 (mb)

LUČENEC, RIMAVSKÁ SOBOTA, REVÚCA. Už po šiestykrát zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) hodnotenie nemocníc.

Pri tvorbe aktuálneho rebríčka rozhodli vybrané ukazovatele – kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti, náročnosť diagnóz, spokojnosť pacientov, hospodárenie a transparentnosť počas uplynulých štyroch rokoch.

INEKO hodnotil nemocnice v dvoch kategóriách. Spomedzi štátnych univerzitných a fakultných nemocníc obhájila vlaňajšie prvenstvo Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. V kategórii všeobecných nemocníc opäť najlepšie obstála Nemocnica AGEL Košice – Šaca.

Nemocnica v Lučenci sa môže stať veľmi dôležitou

Nemocnice v Lučenci, Rimavskej Sobote a Revúcej sú súčasťou druhej spomínanej kategórie.

Najlepšie hodnotenie z tohto trojlístka dosiahla rimavskosobotská. Spomedzi 33 všeobecných nemocníc na Slovensku obhájila vlaňajšiu 5. priečku.

Nemocnica v Lučenci skončila na 10. mieste. Vlani bola deviata.

Najhoršie hodnotenie dosiahla revúcka nemocnica. Skončila na úplnom chvoste rebríčka (33. miesto).

„Všeobecná nemocnica Lučenec, n.o., je vo svojej kategórii zariadením, ktoré hospitalizuje v priemere pacientov s klinicky a ekonomicky najnáročnejšími diagnózami. Po optimalizácii nemocničnej siete sa môže stať veľmi dôležitou nemocnicou, a preto by bolo vhodné, aby sa viac otvorila širokej verejnosti, keďže v Indexe transparentnosti je v sledovanom období na úplnom chvoste,“ v krátkosti zhodnotil INEKO.

V Revúcej evidujú viac sťažností

V prípade revúckej nemocnice poukázal aj na zvýšený počet sťažností verejnosti na činnosť nemocnice.

„Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca uzatvára poradie hodnotenia Nemocnica roka 2020 v kategórii všeobecných nemocníc. Napriek oddlžovaniu zo strany štátu sa aj po tomto procese znovu zadlžuje a po očistení od vplyvu oddlženia hospodárila minulý rok so stratou. Počet sťažností verejnosti na činnosť nemocnice sa výrazne zvýšil. Pri porovnaní s ostatnými nemocnicami nemajú revúcki zdravotníci za sebou veľký počet operácií pri vybraných výkonoch a pri svojej praxi sa nestretávajú s príliš komplikovanými prípadmi. V NsP Revúca sa medziročne zhoršil ukazovateľ reoperovanosti pacientov. Má najhoršie čísla pri indikátoroch kvality rehospitalizovanosť a úmrtnosť na akútnu cievnu mozgovú príhodu. Predstavitelia NsP Revúca spochybnili údaje zdravotných poisťovní o počte úmrtí pacientov na náhlu cievnu mozgovú príhodu (NCMP) v ich nemocnici, keď ich porovnali s dátami z vlastného nemocničného informačného systému. Tvrdili, že údaje od poisťovní sú skreslené, keďže podľa ich názoru poisťovne pravdepodobne automaticky nahrali do systému len vstupné diagnózy pacientov, ktoré však mohli byť iné ako tie následne verifikované počas hospitalizácie. Je to legitímna polemika, ktorá však vychádza z nejednoznačnosti definície tohto štátom stanoveného indikátora kvality. Nariadenie vlády, ako aj metodický pokyn MZ SR totižto umožňujú bohužiaľ viacznačný výklad tohto indikátora a de facto meranie úmrtí pacientov “s” NCMP, ako aj “na” NCMP. Ak ministerstvo nespresní definíciu, INEKO sa pokúsi iniciovať snahu o zjednotenie metodiky medzi poisťovňami. Zástupcovia revúckej nemocnice nesúhlasili ani s hodnotením rehospitalizácií, keďže v chudobných regiónoch si podľa ich slov pacienti nekúpia lieky, neliečia sa doma poriadne a často ukončujú pobyt v nemocnici na vlastnú žiadosť a predčasne, čo potom vytvára tlak na potrebu opätovných hospitalizácií,“ uvádza sa v správe INEKO.

Hodnotenie jednotlivých ukazovateľov nemocníc nájdete TU.

INEKO pripomína, že na výsledky nemocníc nemala vplyv pandémia koronavírusu, keďže hodnotenie bolo založené predovšetkým na dátach z rokov 2016 až 2019.