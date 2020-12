Toto leto bolo v Kyjaticiach celkovo až neúnosne veľa návštevníkov

Tvrdí to starosta obce. Najviac turisti chodia obdivovať gotický kostolík, ktorý nie je jedinou zaujímavosťou obce.

27. dec 2020 o 19:34 TASR

KYJATICE. Gotický kostolík v dedine Kyjatice v Rimavskosobotskom okrese navštívilo počas tohtoročnej turistickej sezóny viac domácich než zahraničných návštevníkov. TASR to povedal starosta obce Slavomír Kujan, podľa ktorého to v minulých rokoch bývalo opačne.

"Bolo vidieť, že ľudia dovolenkovali na Slovensku. Toto leto bolo celkovo až neúnosne veľa návštevníkov, zhodli sme sa na tom s kurátorom aj farárkou. Ideálne by bolo, keby sme mali človeka, ktorý by sa venoval len turistom, sprevádzal ich a robil výklad. Nemusel by to robiť len u nás, máme tu v okolí minimálne tri podobné zaujímavé gotické kostoly," vysvetlil starosta.

Dodal, že veľakrát turisti telefonujú aj priamo jemu, keďže pre svoj štvrtinový úväzok často nie je priamo na obecnom úrade, ale na budove má uvedené svoje telefónne číslo. "Snažím sa ich vždy nakontaktovať na farárku alebo na kurátora," podotkol Kujan.

Gotický kostol v Kyjaticiach pochádza zo 14. storočia a je najvýznamnejšou historickou stavbou a dominantou obce. Ide o národnú kultúrnu pamiatku, súčasť gemersko-rimavského okruhu Gotickej cesty. Obsahuje vzácne fresky, ktoré boli naposledy zreštaurované v roku 1986.

Ďalšou turistickou zaujímavosťou dediny je archeologický skanzen pri pohrebisku kyjatickej kultúry z neskorej doby bronzovej, kde sa nachádzajú rekonštrukcie dvoch skrinkových hrobov a hranica z dreva, ktorá slúžila na spaľovanie mŕtvych tiel. Kyjatická kultúra bola pomenovaná práve po tejto obci, kde v roku 1941 profesor Vojtech Budinský-Krička odkryl jej pohrebisko.