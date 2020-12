Počet členov zastupiteľstva by sa mal znížiť,tvrdí poslanec Z. Cziprusz

Prínos tohto opatrenia vidí v úspore financií aj času na rokovaniach.

28. dec 2020 o 9:10 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. Počet členov Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Rimavskej Sobote by bolo vhodné znížiť, uviedol poslanec Zoltán Cziprusz. Takýto zámer deklaroval na decembrovom zasadnutí MsZ s tým, že prínosom by bola úspora financií aj času na rokovaniach.

"Mesto Rimavská Sobota môže mať od 15 do 25 poslancov, my máme skoro horný strop. Záujem byť poslancom je čoraz menší, každé štyri roky je menej a menej kandidátov. Nevidím dôvod, prečo máme 21 poslancov. Úplne by stačilo 15 alebo 17," skonštatoval Cziprusz.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zníženie počtu poslancov by podľa neho bolo možné realizovať v súvislosti s najbližšími komunálnymi voľbami o dva roky. Zároveň avizoval, že vo februári alebo v marci tento zámer možno predloží na rokovanie MsZ ako oficiálny poslanecký návrh.

V minulom volebnom období mala Rimavská Sobota nižší počet mestských poslancov než v súčasnosti, konkrétne 19. O zvýšení počtu členov MsZ o dvoch rozhodli zástupcovia občanov na svojom zasadnutí v júni 2018.