Epidemiologická situácia sa zhoršuje, krízový štáb mesta riešil opätovný návrat žiakov do škôl

Podmienkou ich návratu je hromadné testovanie.

29. dec 2020 o 17:32 (rv)

LUČENEC. Počas posledného zasadnutia krízového štábu mesta Lučenec informovala regionálna hygienička o zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii v okrese Lučenec. Uviedla to miestna samospráva prostredníctvom sociálnej siete. Hlavnou témou zasadnutia štábu bolo riešenie opätovného návratu žiakov do školských lavíc, ktoré by sa malo udiať v januári. Jeho podmienkou je testovanie na ochorenie COVID-19.

„Mesto Lučenec pracuje na zriadení odberných miest, ktoré budú určené pre žiakov, ich zákonných zástupcov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Lučenec," pripomenulo jeho vedenie a dodalo, že sa naďalej pokračuje v pravidelnej dezinfekcii nocľahárne určenej pre ľudí bez domova.

„Dezinfikovali sa aj priestory mestskej polície a mestského úradu, ktorý je v súčasnosti pre verejnosť uzavretý. Svoje záležitosti si môžete vybaviť telefonicky, emailom či poštou. Kontakty nájdete na stránke mesta www.lucenec.sk," zakončila samospráva.