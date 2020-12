Ku koncu roka čísla nakazených prudko stúpajú aj v našom kraji a regióne

Hygienici vyzývajú ľudí, aby neriskovali šírenie pandémie silvestrovskými návštevami. Premiér avizoval sprísnenie lockdownu po polnoci.

31. dec 2020 o 12:53 SITA, (rv)

BRATISLAVA. Na Slovensku v stredu pribudlo 6 315 prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá otestovali 21 978 vzoriek RT-PCR testami. Počet úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19 sa zvýšil o 73. Vyliečilo sa

ďalších 1 544 osôb. Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.



Ako ďalej informuje rezort zdravotníctva, prostredníctvom antigénových testov otestovali 74 670 ľudí, pričom pozitívnych bolo 5 954. V nemocniciach je hospitalizovaných 2 945 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 2 659 ľudí.

Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 196 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 220 osôb.



Celkovo sa z ochorenia zotavilo 125 971 ľudí. Celkový počet ukončených laboratórnych PCR testov doteraz je 1 429 007, pričom takto bolo pozitívne testovaných 179 543 osôb. Celkový počet vykonaných antigénových testov doteraz je 1 702 679, z čoho bolo pozitívne testovaných 96 475 osôb.

Banskobystrický kraj skončil podľa uverejnených informácií testovania RT-PCR testami v rámci krajov na predposlednom mieste s počtom 593 pozitívne testovaných. Z okresov v ňom sú na tom najhoršie Banská Bystrica (184 nových prípadov), Lučenec (75) a Rimavská Sobota (74). V Ďalších okresoch nášho regiónu bolo zistených v okrese Poltár (21) a Veľký Krtíš (19 prípadov).

Vyzývajú ľudí k opatrnosti počas osláv nového roka

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) vyzýva ľudí, aby neriskovali šírenie

pandémie silvestrovskými návštevami. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa ÚVZ Daša Račková. Príchod Nového roka je podľa ÚVZ najbezpečnejšie privítať oslavou s členmi domácnosti. Úrad ľuďom odporúča presunúť obvyklé stretnutia

s kamarátmi či príbuznými do virtuálneho priestoru. K výzve sa pripojila aj Únia miest Slovenska (ÚMS).



ÚVZ zároveň odporúča verejnosti, aby sa vyhla miestam, na ktorých sa združuje vyšší počet ľudí, slabo vetraných priestorov či spoločnosti bez rúšok a dostatočných rozostupov. Ľudia by sa podľa úradu nemali hanbiť požiadať

iných, aby si v ich spoločnosti nasadili rúško, alebo aby si po vstupe do ich domácnosti opakovane umyli či dezinfikovali ruky.



"COVID-19 môže mať ťažký priebeh a dlhodobé následky aj v prípade inak zdravých a aktívnych ľudí. Pre seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami môže byť ochorenie smrteľné. Situácia v nemocniciach je v súčasnosti kritická, čo

dosvedčujú zábery preplnených zdravotníckych zariadení. Lôžka sú plné pacientov s vážnymi stavmi. Záchranári a zdravotníci, ktorí sa o nich starajú, sú už na pokraji síl," uviedol úrad.



Ľudia by preto podľa hygienikov mali rešpektovať platné nariadenia, ktoré sú nastavené tak, aby znižovali mobilu. K dôslednému dodržiavaniu opatrení vyzýva vzhľadom na aktuálnu situáciu v nemocniciach aj ÚMS. "Chceme poprosiť všetkých obyvateľov našich miest, aby sme sa iba tento rok zdržali akýchkoľvek osláv Nového roka. A to aj napriek tomu, že sme všetci zvyknutí si priať šťastný Nový rok v našich mestách a komunitách. Teraz nás tento pekný zvyk ohrozuje. Ostaňte, prosím, iba tento rok v úzkom kruhu a okolí svojich blízkych," uviedol v tlačovej správe prezident ÚMS Richard Rybníček.

Po polnoci avizujú sprísnenie lockdownu

Vláda dnes príjme sprísnenie lockdownu. Vo svojom profile na sociálnej sieti

to uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Situácia je podľa neho mimoriadne vážna. Ako dodal, niektoré opatrenia začnú platiť od dnešnej polnoci, iné v nasledujúcich dňoch. Vláda bude dnes o 15:00 zasadať online.



"Práve nedodržiavanie odporúčaní a opatrnosti pri stretávaní v domácnostiach sa dnes javí ako najzásadnejší epidemiologický problém. Bohužiaľ, mnohí ľudia chodia po návštevách krížom-krážom a nemocnice kolabujú. Masovo v nich

pribúdajú starí rodičia, ktorých prišli na sviatky deti navštíviť. Bohužiaľ, aj s neželaným darčekom," napísal Matovič.



Vzhľadom na vyčerpaných zdravotníkov a kritický stav v nemocniciach premiér žiada ľudí, aby ostali doma a zrušili plány na silvestrovské oslavy mimo domácnosti. "Ide doslova o život. Naďalej platí, že ak by sme poctivo dodržiavali len súčasné opatrenia, do dvoch týždňov by sme Covid na Slovensku nemali. Je to preto len a len v našich rukách opatrenia sú tak silné, ako sme my sami. Tento boj nie je o Matovičovi, je o našej schopnosti bojovať za zdravie a život