Bezplatné odberné miesta budú v Lučenci prístupné aj v novom roku

Na jedno miesto sa treba objednať pomocou internetu.

3. jan 2021 o 10:45 (rv)

Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC. Podľa informácií zverejnených lučeneckou samosprávou prostredníctvom oficiálnej stránky mesta budú začiatkom roka v Lučenci počas pracovných dní opäť k dispozícii štyri mobilné miesta ponúkajúce možnosť bezplatného otestovania sa antigénovými testami pre tých občanov, ktorí majú podozrenie na ochorenie novým koronavírusom alebo boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou. Jedno z nich je však po novom prístupné v rámci projektu pilotného objednávania len po objednaní sa cez internet.

Ide o odberné miesto o u odborného lekára Miroslava Slíža na Ul. K. Kuzmányho 1757/7. Je v prevádzke v pondelok až štvrtok od 12:00 do 20:00 hod. a v piatok od 10:00 do 18:00 hod.. Záujemcovia o testovanie sa môžu objednať prostredníctvom stránky Ministerstva zdravotníctva SR a to cez link: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

„Zároveň Mudr. Miroslav Slíž uviedol, že už nie je možné na toto pilotné antigénové odberné miesto prísť bez objednania. Vyšetrení sú len objednaní občania," uviedla samospráva.

Ďalšími odbernými miestami je: IVIMED, s.r.o. na Ul. J. Kráľa 14, Lučenec. Otvorené v pondelok až piatok od 10:00 do 18:00 hod., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec na Ulici Petőfiho 1 v prevádzke tri dni v týždni - Pondelok, streda a piatok v čase od 9:00 do 12:00 hod. .

Otestovať sa záujemcovia môžu aj v areáli Všeobecnej nemocnice s poliklinikou od pondelka do piatku od 8:00 do 15:00 hod.

Samospráva ešte upozorňuje, že z dôvodu dynamických zmien sa tabuľka na stránke MZ SR pravidelne aktualizuje a že posledné odbery sú vykonávané cca 30 min. pred koncom otváracej doby, z dôvodu vyhodnocovania testov.