V Rimavskej Sobote vznikne štátny priemyselný park s 500 miestami

Jeho vybudovanie oficiálne potvrdilo Ministerstvo hospodárstva.

4. jan 2021 o 13:36 TASR

Rimavská Sobota 4. januára (TASR) - V Rimavskej Sobote vznikne nový štátny strategický priemyselný park s 500 pracovnými miestami. Jeho vybudovanie v pondelok (4. januára) oficiálne potvrdilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR na sociálnej sieti.

"Vybudovanie priemyselného parku Rimavská Sobota vytvorí doposiaľ absentujúci predpoklad získania investícií pre jeden z najmenej rozvinutých regiónov Slovenska. Práce na vytvorení parku si vyžiadajú investíciu 11,8 milióna eur. Návratnosť investícií by mala prísť už v prvých rokoch prevádzky," konkretizuje rezort.

Dodáva, že Slovensko potrebuje byť pripravené na veľkú investíciu. "Nielen z hľadiska kvalifikovanej pracovnej sily a dobrého podnikateľského prostredia, ale aj z hľadiska rýchlosti procesov. To si vyžaduje vybudovanie strategického priemyselného parku," zdôrazňuje ministerstvo.

Podľa materiálov, ktoré MH SR koncom vlaňajška dalo do medzirezortného pripomienkového konania, by mal byť park vybudovaný na ploche zhruba 65 hektárov. Rezort sa s investíciou do prípravy priemyselného parku pre strategického investora rozhodoval z piatich lokalít v znevýhodnených regiónoch stredného a východného Slovenska.

Témou výstavby štátneho priemyselného parku v meste sa opakovane zaoberali aj poslanci rimavskosobotského zastupiteľstva. Naposledy v októbri 2020 uznesením oficiálne deklarovali záujem o jeho postavenie. Podľa zverejnených informácií by mal stáť v lokalite pri ceste I/72 medzi mestskými časťami Sobôtka a Kľačany, v tesnej blízkosti plánovanej rýchlostnej cesty R2.