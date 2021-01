Do Nitry necestujte, vyzývajú ľudí policajti

Epidemiologická situácia v meste pod Zoborom je mimoriadne vážna. Ak nutne nemusíte, necestuje tam.

4. jan 2021 o 18:59 (mb)

Epidemiologická situácia v Nitre je mimoriadne vážna. Podľa informácií, ktoré priniesol webový portál nitra.sme.sk , podľahlo počas uplynulých 24 hodín ochoreniu COVID-19 v tamojšej nemocnici desať pacientov. Niektorých prevážajú z Nitry do iných nemocníc.

Súvisiaci článok Lekár z nitrianskej nemocnice: Doteraz zdraví ľudia sa dusia Čítajte

"Koordináciu prijímania a presúvania pacientov osobne riadi minister a štátny tajomník," píše sa na spomínanom webe.

Opatrenia prijímajú aj policajti, ktorí od utorka 5. 1. avizujú prísnejšie kontroly. Ľudí vyzývajú, aby do Nitry necestovalil.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Vzhľadom na vážnu epidemiologickú situáciu v meste Nitra, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre vyzýva občanov, aby dodržiavali aktuálne protiepidemiologické opatrenia s dôrazom na zákaz vychádzania a do Nitry necestovali. Ak občania musia ísť do mesta Nitra za účelom výkonu zamestnania, alebo výkonu podnikateľskej činnosti, nech si zabezpečia potvrdenie od zamestnávateľa, alebo iný dokument, ktorým vedia preukázať nutnosť svojej cesty," informovali ochrancovia zákona prostredníctvom sociálnej siete s tým, že spomínané kontroly budú zamerané na potrebu cestovania do mesta s cieľom obmedziť počet ľudí v meste a tým znížiť riziko prenosu ochorenia COVID-19.

Súvisiaci článok